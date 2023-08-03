В июле годовая инфляция в Грузии составила 0,3%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 августа, годовая инфляция в июле 2023 года составила 0,3%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,4%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 11,1%); алкогольные напитки, табак (рост на 6,3%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 4,9%); транспорт (снижение на 12,1%).

Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на ценообразование оказало изменение цен на следующие группы: транспорт (рост на 1,8%); мебель, предметы быта, уход за домом (снижение на 2,3%); одежда и обувь (снижение на 2,0%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 0.2%).

Что касается продуктов питания и безалкогольных напитков, в этом месяце цены снизились по следующим подгруппам: масла и жиры (-2,8%); молоко, сыр и яйца (-1,0%). В то же время выросли цены на фрукты и виноград (3,9%).

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