НПО начинают встречи с посольствами и анонсируют народный марш в ожидании статуса

Перед тем, как Европейский совет примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС десятки местных неправительственных организаций развернули активную проевропейскую кампанию и проводят встречи с посольствами стран-членов ЕС. В ходе встреч представители неправительственных организаций передают послам совместные письма. Письма адресованы правительствам тех стран, с послами которых они встречаются.

14-15 декабря Европейский совет примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия дала положительную рекомендацию о предоставлении статуса Грузии.

Встречи с дипломатическими миссиями

28 ноября представители неправительственных организаций встретились с послом Греции в Грузии и передали письмо, адресованное правительству Греции.

«Мы просим страны-члены ЕС и их глав правительств оставить рекомендацию комиссии в силе. Мы, конечно, знаем, сколько вызовов стоит перед нашей страной, но в то же время мы считаем, что это шанс для нашей страны, и нам, грузинскому обществу, грузинскому народу, должен быть предоставлен шанс доказать, что мы являемся частью Европы», – заявила руководитель организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури.

«У нас была очень интересная встреча. Мы передали ему (послу) письмо, подписанное 70 организациями, которое он должен передать властям Греции. Мы хотим содействовать максимально и максимально быть уверенными, что получим очень важное решение для нашей страны, и именно этому служат наши кампании, встречи и визиты в посольства», – заявил гражданский активист Нодар Чачанидзе.

29 ноября состоялась очередная встреча с послами Литвы и Эстонии, в ходе которой неправительственные организации передали послам совместное письмо.

«Прежде чем Европейский совет примет решение, ЕС важно услышать единый голос Грузии, и среди них наша цель – еще раз донести до всех послов стран-членов ЕС непоколебимую позицию гражданского общество, чтобы страны-члены ЕС выразили поддержку Грузию и Грузия получит статус. Хотя у нас есть положительная рекомендация Еврокомиссии, но еще не все закончено, и необходимо принять политическое решение, для чего требуется демонстрация такого единства», – заявил Эдуард Марикашвили, председатель НПО Демократическая инициатива Грузии.

30 ноября представители неправительственного сектора встретились с послами Франции и Германии.

После встречи посол Германии в Грузии Петер Фишер сообщил журналистам, что неправительственные организации передали ему письмо, подписанное 80 организациями. По словам посла, Германия хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата. Он выразил надежду, что Европейский совет примет положительное решение.

Марш 9 декабря

Помимо встреч с посольствами стран-членов ЕС, местные неправительственные организации анонсировали 9 декабря народный марш. По их словам, шествие начнется с площади Республики и завершится на площади Европы. Они также планируют развернуть гигантский флаг ЕС на площади Европы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)