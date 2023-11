«Наш голос Европе» – президент Грузии начала кампанию сбора подписей после решения Еврокомиссии

8 ноября, после того как Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с иностранными дипломатами провела мероприятие по запуску кампании по сбору подписей «Наш голос Европе» возле дворца Орбелиани и обратилась к народу Грузии.

Обращение президента Саломе Зурабишвили

Мероприятие открылось гимном Грузии. Президент поздравила грузинский народ и соотечественников, проживающих за рубежом, с решением Еврокомиссии: «Этот день принадлежит вам! Этот день – достижение Грузии!».

Она также вспомнила выдающихся грузинских предков, связанных с европейскими устремлениями страны, и назвала этот день их днем. Подчеркнув важность грузинского народа, президент сказала: «прежде всего, этот день – ваш день, потому что выражением непоколебимой воли грузинского народа в радости и печали, несмотря на войну, оккупацию и другие давления, грузинский народ сказал свое слово, выбрал свой путь, и в этом пути больше нет колебался». По словам президента, кроме Европы, «все остальные пути ведут к рабству и потере самого себя. Грузинский народ этому не надо учить».

«Это наш ответ России! Это наш ответ оккупации! Это наш ответ на все его бесчестия, и это победа всех тех, кто с этим боролся, кто с этим справился и сегодня здесь с нами, потому что они боролись ради этого дня», – сказала президент.

В своем выступлении президент заявила, что поздравила лидеров Украины и Молдовы с рекомендацией Еврокомиссии начать с ними переговоры о вступлении. «Я уверена, что мы вместе пройдем этот еще долгий путь… Все три страны станут полноправными членами Евросоюза», – сказала Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что, хотя рекомендация Еврокомиссии является «очень значительной частью окончательного решения», от Европейского совета зависит, предоставит ли он Грузии статус кандидата в середине декабря. «Это означает, что, как и раньше, завтра и в последующие недели, в вопросе, который отделяет нас от этого окончательного решения, мы все должны быть едины, все вовлечены и нести ответственность вместе», – заявила Саломе Зурабишвили.

Говоря о своей роли, президент заявила, что продолжит работать над тем, чтобы Грузия получила статус кандидата. По ее словам, она посетит «Парижский форум мира» 10 ноября, где примет участие в панельной дискуссии по кризисам и конфликтам вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Ожидается, что в том же форуме примет участие и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «В этом плане, намеренно или непреднамеренно, у нас обоих получится, что мы дадим пример деполяризации», – сказала президент.

Подчеркнув важность единства, президент объявила о начале кампании по сбору подписей «Наш голос Европе». «Все желающие могут подписать это обращение сегодня, а с завтрашнего дня мы откроем для подписей Дворец Орбелиани», – сказала президент, добавив, что подписать обращение можно будет в электронном виде.

Ниже приводится текст обращения:

Наш голос Европе

«Мы, граждане Грузии, обращаемся к вам – европейским лидерам – к историческому решению декабря. Мы хотели бы передать вам общий голос нашего народа и показать наше общее воодушевление. Мы просим вас предоставить нашей стране статус кандидата в соответствии с многолетним целеустремленным стремлением и непоколебимой волей Грузии и ее народа. Выраженную волю народа Грузии не смогло поколебать ни одно из сложнейших испытаний – ни война, ни оккупация. Нас давно объединяет наше прошлое и общие ценности. Поэтому наше будущее с вами, в Европе, и альтернативы нет! Согласно условию, записанному в Конституции Грузии, мы не пожалеем усилий и не отделим ничего от нашей цели: несмотря на наши разные политические мировоззрения, мы подписываем эту петицию с силой единства и просим статуса кандидата».

Президент также подчеркнула важность грузинской диаспоры, проживающей за рубежом. «Их роль очень велика, потому что они уже находятся в Европе или где-то еще, но в основном в Европе…. Это будущее страны, и нельзя, чтобы они не были полностью вовлечены в эту инициативу».

Президент также заявила, что во дворце Орбелиани пройдут встречи представителей различных отраслей и сфер. «Разные группы придут во дворец, поставят подписи и заявят о своей европейскости», – сказала президент.

По словам Зурабишвили, процесс подписания «открыт для всех». Независимо от политического или религиозного мировоззрения, каждый должен подписать, потому что это будущее каждого, это будущее Грузии».

После прочтения текста Саломе Зурабишвили подписала обращение как президент Грузии, после чего собравшимся также была предоставлена ​​возможность подписать обращение.

На мероприятии, состоявшемся возле дворца Орбелиани, присутствовали представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, в том числе посол ЕС в Грузии Павел Херчински, посол США Робин Дуниган, а также дипломаты стран-членов ЕС.

Обращение посла Евросоюза в Грузии Павла Херчински

В ходе своего выступления посол ЕС Павел Херчински поздравил политическое руководство Грузии, в том числе президента Зурабишвили, но «прежде всего, народ Грузии» с положительной рекомендацией Еврокомиссии. «Вы решительно и последовательно поддерживали европейскую интеграцию Грузии», – сказал посол, добавив: «Это большое признание Европейским Союзом прогресса, достигнутого за последние годы, и значительной общественной поддержки членства в ЕС».

Он также затронул вопрос убийства российскими оккупационными силами гражданина Грузии 6 ноября. «Надеюсь, что положительная рекомендация Еврокомиссии также побудит оккупированные регионы сблизиться с остальной частью страны и в конечном итоге поможет мирному восстановлению трагического разделения Грузии», – сказал посол.

По словам Херчински, в решении Еврокомиссии также подчеркивается, что «ЕС рассматривает Грузию как главного партнера в регионе, который может сыграть важную роль в установлении мира и стабильности в соседстве».

Он также подчеркнул, что, несмотря на положительную рекомендацию, Грузия все еще нуждается в дальнейших реформах, чтобы стать ближе к ЕС, поскольку одним из следующих шагов является решение Европейского совета в декабре о предоставлении Грузии статуса кандидата. «Мое единственное и самое важное послание всем вам будет заключаться в том, что сейчас настало время объединиться и объединить силы для европейской интеграции Грузии», — сказал посол, добавив, что «расширение Европейского Союза в последние годы показало: если есть политический консенсус, все реформы могут быть реализованы быстро, и процесс может продвигаться вперед очень быстро, и это то, чего я желаю Грузии и вам».

«Голос грузинского народа был слышен громко и ясно в Брюсселе, теперь пришло время политическим лидерам принять во внимание чувства грузинского народа и работать вместе, чтобы ускорить важные реформы, которые необходимы для сближения Грузии с ЕС», – сказал посол.

Обращение посла США Робин Данниган

Посол США в Грузии Робин Данниган поздравила страну и заявила, что Соединенные Штаты «приветствуют рекомендацию Европейской комиссии относительно статуса кандидата для Грузии».

Она также заявила, что США продолжат работать в поддержку Грузии «вместе с ЕС, госпожой президентом, политическим руководством Грузии, правительством Грузии и народом Грузии».

Посол Данниган вспомнила грузин, погибших за свободу вместе с солдатами США и НАТО, и поблагодарила страну за их службу.

В конце выступления посол выразила надежду на общее будущее США, Евросоюза и Грузии. «Это великий день для всех нас в трансатлантическом сообществе, и я искренне поздравляю народ Грузии», – сказал посол Данниган.

Мероприятие, состоявшееся перед дворцом Орбелиани, завершилось исполнением гимна Евросоюза.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)