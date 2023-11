НПО комментируют рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС

После того, как 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, представители гражданского общества Грузии собрались на проспекте Руставели, перед памятником Илье Чавчавадзе и Акакию Церетели, чтобы поздравить грузинский народ с этим успехом.

Неправительственные организации зачитали совместное заявление, согласно которому Еврокомиссия приняла во внимание упорную, общую борьбу Грузии за европейское будущее. «Единая национальная цель – стать членом Евросоюза – стоит выше всех политических или иных разногласий. Эта цель объединяет все общество, всех граждан. Именно этого ожидает от нас Евросоюз. Сегодня мы должны объединить свой голос за наше будущее и обратиться к лидерам 27 стран ЕС. Голос грузинского народа будет решающим при принятии окончательного решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в декабре», – говорится в заявлении.

По заявлению неправительственных организаций, «перед нами стоит новая задача – с сегодняшнего дня и до принятия окончательного решения в декабре сделать так, чтобы сильная воля и голос нашего грузинского народа были еще раз услышаны государствами-членами ЕС, нашими верными и сильными европейскими друзьями».

