НПО комментируют рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС
После того, как 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, представители гражданского общества Грузии собрались на проспекте Руставели, перед памятником Илье Чавчавадзе и Акакию Церетели, чтобы поздравить грузинский народ с этим успехом.
Неправительственные организации зачитали совместное заявление, согласно которому Еврокомиссия приняла во внимание упорную, общую борьбу Грузии за европейское будущее. «Единая национальная цель – стать членом Евросоюза – стоит выше всех политических или иных разногласий. Эта цель объединяет все общество, всех граждан. Именно этого ожидает от нас Евросоюз. Сегодня мы должны объединить свой голос за наше будущее и обратиться к лидерам 27 стран ЕС. Голос грузинского народа будет решающим при принятии окончательного решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в декабре», – говорится в заявлении.
По заявлению неправительственных организаций, «перед нами стоит новая задача – с сегодняшнего дня и до принятия окончательного решения в декабре сделать так, чтобы сильная воля и голос нашего грузинского народа были еще раз услышаны государствами-членами ЕС, нашими верными и сильными европейскими друзьями».
По теме:
- 08/11/2023 – Международные реакции на рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС
- 08/11/2023 – Посол ЕС: Это большое признание со стороны ЕС, но еще предстоит важная работа
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)