Грузинские НПО призывают Еврокомиссию дать положительную рекомендацию по статусу кандидата

Около 170 местных неправительственных организаций 2 ноября опубликовали совместное заявление, в котором призвали Еврокомиссию рекомендовать Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС. «Мы обращаемся к верным и сильным европейским друзьям нашей страны и, в частности, к Еврокомиссии, несмотря на существующие в Грузии проблемы, наряду с объективной оценкой выполнения 12 приоритетов, выдать рекомендацию, чтобы Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС в декабре 2023 года», – говорится в совместном заявлении.

В заявлении неправительственные организации обращают внимание на общую миссию, цель которой – «защищать и представлять интересы граждан Грузии, защищать и внедрять европейские демократические ценности». По их словам, «это наш непоколебимый выбор и жизненный интерес, как и большинства граждан Грузии, чтобы Грузия стала членом ЕС, в котором каждый гражданин будет жить достойно – в мирном, благополучном, свободном и справедливом государстве».

В заявлении говорится, что НПО полностью осознают важность выполнения 12 рекомендаций, а также трудности, связанные с выполнением 12 рекомендаций. По их словам, они требовали от правительства Грузии подачи заявки на членство в ЕС. Организации заявляют, что европейский выбор «остается главным стремлением общества, которое объединяет граждан в эффективной солидарности».

По заявлению организаций, они продолжают борьбу за лучшую демократию в Грузии. Они вспомнили протесты 7-9 марта, когда «мы смогли объединить грузинское общество против «российского закона», который стал бы большой стеной между Грузией и Евросоюзом. Именно благодаря этим усилиям этот закон был отброшен назад и удалось показать всем, что грузинский народ готов защищать европейское будущее страны и в будущем».

В заявлении подчеркивается, что получение статуса кандидата, «кроме того, что станет важным шагом вперед на пути европейских устремлений грузинского народа, оно поможет грузинскому народу лучше справляться с российскими интересами в Грузии, поскольку больше ЕС означает меньше России».

