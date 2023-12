Чиатурские шахтеры объявили забастовку из-за невыполненных обещаний

Некоторые из шахтеров в Чиатура объявили забастовку из-за невыполненных обещаний своего работодателя, компании «Джорджиан Манганези». Они требуют от «Джорджиан Манганези» перейти на 12-часовой режим работы и сократить количество рабочих дней. По их словам, их нынешний рабочий день составляет 8 часов, но они должны выработать 12-часовую норму.

Один из шахтеров заявил, что работодатель обещал перевести на новый режим работы 5 месяцев назад, но он не выполнил обещание.

Еще один шахтер сказал, что на встрече, прошедшей 28 ноября, компания обещала перейти на 12-часовой график, но возникло несоответствие в заработной плате. В то время как оплата за 12-часовую смену составляет 164 лари, как и для шахтеров, которые уже работают в 12-часовую смену, бастующим предложили 155 лари, что на 9 лари меньше. По мнению горняков, это одна из главных причин, почему достичь соглашения не удалось.

