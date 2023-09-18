Служба статистики: Во втором квартале 2023 года ВВП Грузии вырос на 7,5%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 18 сентября, во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 7,5% и составил 19,3 млрд лари.

Во втором квартале 2023 года значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: оптовая и розничная торговля и деятельность в сфере административно-вспомогательных услуг (42,8%); строительство (22,7%); информация и коммуникация (20,2%); образование (19,6%); ремонт автомобилей и мотоциклов (14,6%); государственное управление и оборона и обязательная социальная безопасность (11,1%); транспорт и складирование (6,8%).

По данным Службы статистики, снижение отмечено в следующих отраслях: сельское, лесное и рыбоводное хозяйство (-7,1%); снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха (-7,0%); обрабатывающая промышленность (-2,8%).

Уточненные данные Служба статистики опубликует 15 ноября 2023 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)