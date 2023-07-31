Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Служба статистики: В июне ВВП Грузии вырос на 7,7%

31/07/2023 - 14:30
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 июля, в июне 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 7,7%.

За отчетный период существенный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство, торговля, финансовая и страховая деятельность.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах транспорта и складирования, а также в секторах электроснабжения, газа, пара и кондиционирования воздуха.

По информации Службы статистики, средний темп роста за первое полугодие 2023 года составил 7,6%.

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31/07/2023 - 14:30
5 1 minute read

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