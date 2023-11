Правительство Грузии утвердило План действий по деолигархизации

На заседании 27 ноября правительство Грузии утвердило План действий по предотвращению чрезмерного влияния частных интересов в экономической, политической и общественной жизни, а также План действий по деолигархизации.

В начале заседания премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что он и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили свяжутся со своими европейскими коллегами и предоставят информацию о плане. «Наше общее желание – чтобы все эти реформы, предусмотренные в этих 9 шагах, были реализованы как можно скорее», – заявил премьер-министр, имея в виду девять рекомендаций, которым страна должна следовать после того, как Европейская комиссия выдала положительную рекомендация по статусу кандидата.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, однако, среди прочего, призвала страну улучшить текущий План действий по реализации системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества.

22 ноября правительство Грузии опубликовало План действий по деолигархизации. Правительство разработало план действий, который предусматривает принятие мер по семи направлениям, включая борьбу с коррупцией, госзакупки, политику конкуренции, правосудие, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, мониторинг финансовой деятельности политических партий и СМИ.

