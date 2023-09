Комиссия по интеграции в ЕС приняла план действий по деолигархизации

14 сентября на 68-м заседании Комиссии по интеграции Грузии в ЕС под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили был принят недавно разработанный План действий по деолигархизации, который был подготовлен на основе рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза.

Согласно пресс-релизу Аппарата премьер-министра, документ охватывает пакет поправок, которые должны быть реализованы по т.н. системному подходу в законодательстве Грузии, а также устанавливает конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений. По той же информации, документ включает семь различных направлений, в том числе антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также меры, которые необходимо реализовать в сфере правосудия.

Согласно пресс-релизу, после получения документа МИД Грузии было рекомендовано продолжить дополнительные консультации с европейскими партнерами. После того, как правительство примет документ, рабочий процесс переместится в Парламент Грузии.

Информация о разработке нового законопроекта о деолигархизации появилась 8 сентября после встречи находившегося с визитом в Грузии верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля с председателем Парламента. Законопроект был подготовлен после того, как Венецианская комиссия 12 июня призвала власти Грузии не принимать законопроект о деолигархизации, сославшись на потенциальную опасность использования закона в политических целях. Законопроект о деолигархизации был разработан правящей командой в прошлом году с целью снижения неправомерного влияния на политику, и он, по их мнению, по сути являлся копией закона о деолигархизации, принятого в Украине 23 сентября 2021 года, хотя и с небольшими изменениями, вроде возложения ответственности за составление реестра потенциальных олигархов на правительство, а не на президента.

