Парламент Грузии провалил законопроект о деолигархизации

Депутаты Парламента Грузии на пленарном заседании 19 сентября провалили проект закона «О деолигархизации», который в третьем чтении представил председатель Юридического комитета Анри Оханашвили.

12 июня Венецианская комиссия призвала власти Грузии не принимать упомянутый законопроект, мотивируя это потенциальной опасностью использования закона в политических целях. По ее заявлению, закон использует «персональный», а не «системный» подход к объявлению конкретных лиц «олигархами».

О планах провалить законопроект объявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 17 сентября на брифинге, проведенном после заседания парламентского большинства. Он призвал депутатов не поддерживать законопроект во время третьего чтения.

На заседании председатель Юридического комитета Анри Оханашвили заявил, что это формальное вынесение законопроекта на голосование.

«У нас были консультации с нашими партнерами, и мы договорились, что этот вопрос может не регулироваться законом, и в ближайшее время правительство может утвердить план действий, который также будет утвержден по итогам консультаций, поэтому лучше урегулировать этот вопрос таким образом», – сказал Оханашвили.

