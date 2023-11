Правящую партию критикуют за «нарушение обещания» по избирательному барьеру

Оппозиция обвиняет правящую партию в нарушении данного ранее обещания снизить избирательный барьер. В «Грузинской мечте» утверждают, что не давали никаких обещаний.

В октябре следующего года в Грузии пройдут первые полностью пропорциональные парламентские выборы, целью которых является расширение плюрализма в Парламенте. Однако, согласно опросу, проведенному Baltic Studies/The Gallup по заказу Международного республиканского института (IRI) США, только две партии – правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная партия «Единое национальное движение» – преодолеют 5-процентный барьер. Оппоненты опасаются, что такой результат еще больше усилит существующую политическую поляризацию и оставит многих избирателей вне процессов.

В прошлом году председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пообещал, что избирательный барьер будет снижен до 2% не позднее, чем через месяц после того, как Евросоюз в «декабре» предоставит Грузии статус кандидата. Однако вскоре после того, как Еврокомиссия дала ​​рекомендацию о предоставлении Грузии статуса в ноябре этого года, Кобахидзе заявил, что он не давал такого обещания и что утверждение обратного является «абсолютной ложью».

«В свое время, когда наше обещание было дано в 2022 году, оно было связано с решением, которое должен был принять (Европейский) Совет в декабре 2022 года», — заявил Кобахидзе журналистам 15 ноября, – «Однако тогда, вы помните, что Европейский совет совершенно не обсуждал Грузию, поэтому это обещание было автоматически снято с повестки дня».

Председатель правящей партии пытается удержаться за формальную сторону: на самом деле комиссия действительно отложила очередной обзор прогресса Грузии, первоначально запланированный на декабрь 2022 года, и продлила сроки. Однако на самом деле у этой инициативы была более важная причина.

Важные поправки к Конституции, принятые в 2017 году, означали, что к 2024 году Грузия перейдет к полностью пропорциональной избирательной системе с порогом в 5%. Оппоненты из гражданского общества и эксперты опасались, что 5-процентный барьер вместе с запретом на формирование блоков перед выборами сделают результаты голосования менее представительными для политического выбора грузин и помешают завершению однопартийного доминирования во власти Грузии.

Некоторые небольшие партии попытались адаптироваться к сложившейся ситуации, объединили усилия и создали общие платформы, чтобы увеличить свои шансы. Однако часть оппозиции по-прежнему призывает «Грузинскую мечту» выполнить свое обещание, а активисты готовятся к протестам с требованием перемен.

Обещания о проведении избирательной реформы и нарушение обещания

Грузинское общество имеет опыт получения обещаний реформировать избирательную систему посредством масштабных протестов. С другой стороны, правящая партия «Грузинская мечта» имеет опыт нарушения подобных обещаний.

Партия впервые пообещала провести парламентские выборы по пропорциональной системе и с нулевым порогом в 2020 году на фоне протестов общественности. Однако позже «Грузинская мечта» отказалась от этого обещания и остановилась на одноразовой смешанной пропорционально-мажоритарной модели с порогом в 1% на выборах 2020 года. В результате снижения барьера в Парламент прошли девять партий. После этих выборов «Грузинская мечта» считает своей заслугой то, что Парламент стал представительным благодаря барьеру в 1%.

На фоне нового политического кризиса после выборов 2020 года «Грузинская мечта» согласилась на избирательный порог в 2% в соглашении, достигнутом 19 апреля при посредничестве ЕС. Хотя позже правящая партия вышла из соглашения, она все же пообещала продолжить реформирование избирательной системы. В сентябре 2021 года поправка, поддержанная правящей партией и оппозицией, прошла первое чтение в Парламенте. Однако дальше этого дело не пошло.

«Грузинская мечта» вернулась к этому вопросу в июле 2022 года в ответ на гнев, вызванный тем, что Грузия при первой попытке не получила статуса страны-кандидата в члены ЕС. Тогда Кобахидзе заявил, что выборы 2024 года пройдут с барьером в 2%, если страна получит статус кандидата в декабре. Однако сейчас, по его словам, это обещание отменено, поскольку Еврокомиссия не соблюдала установленные сроки.

ЕС отдает предпочтение неясности

Во время кризисов такого типа грузины часто обращаются за посредничеством к международным партнерам. Спикер Парламента Шалва Папуашвили заявляет, что порог в 5% является «нормальным» для большинства европейских стран. Сам ЕС не спешит высказывать свое окончательное мнение.

В отчете о расширении, опубликованном Европейской комиссией в ноябре, рекомендовалось предоставить Грузии статус кандидата, если страна предпримет девять шагов в плане реформ. Четвертый шаг включает в себя призыв к Тбилиси «обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс» и «полностью принять во внимание рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ». В докладе содержится призыв к завершению избирательной реформы в Грузии, «включая обеспечение адекватного представительства избирателей задолго до дня выборов».

В своих последующих комментариях для СМИ представители ЕС заявили, что это решение приемлемо для грузин, но отметили, что соглашение, заключенное при посредничестве Шарля Мишеля, содержит пункт о пороге в 2%.

«Вы спрашивали меня о барьере. Это было частью соглашения двухлетней давности, достигнутого при посредничестве Шарля Мишеля», – заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински в беседе с представителями СМИ 21 ноября.

Отметив, что решение должны принять грузины, Херчински подчеркнул, что «выборы имеют смысл, если люди чувствуют, что их голос поняли». По его словам, избирательный барьер важен, поскольку «недопустима ситуация, когда значительная часть населения чувствует, что их голоса не отражены в будущем Парламенте». Посол также заявил, что существует ситуация, когда «у вас представлено много партий, и очень сложно двигаться вперед, потому что слишком много разнообразия. Это тоже неправильно».

Ранее представитель Службы внешних действий Еврокомиссии Питер Стано заявил изданию «Нетгазети», что страна сама должна решить, какую избирательную систему она будет иметь в рамках международных стандартов и передового опыта. Стано отметил, что избирательная реформа в Грузии находится на этапе реализации и принята в первом чтении «при многопартийной поддержке».

«Этот многопартийный консенсус также был частью соглашения, заключенного при посредничестве ЕС (с участием Шарля Мишеля) в 2021 году», — сказал Стано, добавив, что «дополнительные рекомендации по международным стандартам и передовому опыту можно запросить у соответствующих организаций, таких как БДИПЧ/ОБСЕ».

В опубликованном совместно с Венецианской комиссией и Советом Европы заключении об избирательной реформе Грузии в 2021 году БДИПЧ/ОБСЕ не затронуло преимущества более низкого порога.

«Это правда, что не существует международного стандарта избирательного порога, снижение порога дает потенциальные выгоды в виде увеличения политического плюрализма и приближения мандатов к воле избирателей», – говорится в заключении.

Однако правящая партия, похоже, пытается использовать любые средства маневрирования. «Это преподносится так, будто Евросоюз требует снижения барьера в Грузии, это антиевропейская дезинформация», – заявил журналистам спикер Парламента Шалва Папуашвили.

