Грузинская мечта готова снизить избирательный барьер после получения статуса кандидата в члены ЕС

Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге в центральном офисе партии, что в случае получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС Грузинская мечта готова снизить 5-процентный избирательный барьер.

«Мы приняли решение, что не позднее, чем через 1 месяц после предоставления Евросоюзом Грузии статуса кандидата, Парламент Грузии примет во всех трех чтениях конституционный закон, согласно которому парламентские выборы 2024 года и последующие парламентские выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе и при 2-процентном избирательном пороге», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что снижение избирательного порога «означает предоставление определенной форы» Единому национальному движению, хотя «этим шагом взамен мы получим очень важную пользу для страны».

По заявлению председателя правящей партии, предоставление статуса кандидата «также существенно снизит поляризацию в Грузии», что, в свою очередь, станет предпосылкой для снижения избирательного барьера, поскольку «чем выше степень поляризации, тем целесообразнее поддерживать более высокий барьер».

По его мнению, снижение степени поляризации в стране, полностью пропорциональные выборы и двухпроцентный барьер «создают оптимальную политическую ситуацию для страны в 2024 году».

Отметив, что на прошлогодних выборах в органы местного самоуправления помимо Национального движения еще две «партии его сателлиты» набрали более 2% (42% голосов в сумме), Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в случае снижения барьера, шансы ЕНД «на возвращение к власти значительно возрастают».

«(Тем не менее) мы уверены, что начисто победим Национальное движение с его сателлитами в 2024 году даже в условиях 2-процентного барьера, что является необходимым условием мирного, демократического и стабильного развития нашей страны», — сказал он в конце своего выступления.

Согласно действующему законодательству, выборы 2024 года должны пройти на полностью пропорциональной основе и с 5-процентным барьером. Примечательно, что по условиям соглашения, подписанного между оппозицией и правящей командой 19 апреля 2021 года при посредничестве Евросоюза, следующие парламентские выборы должны были быть проведены на полностью пропорциональной основе, а следующие два раза парламентские выборы должны были быть проведены с избирательным барьером от естественного до 2%. Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из соглашения в июле прошлого года.

Реакция оппозиции

Инициатива Грузинской мечты подверглась критике со стороны оппозиции. По словам депутата от Единого национального движения Левана Бежашвили, Ираклий Кобахидзе «фактически предъявил Евросоюзу ультиматум», что «абсурдно».

«Мы не находимся в таком положении, чтобы предъявлять Евросоюзу дополнительные ультиматумы», — сказал он, добавив, что этими заявлениями правящая команда еще больше дистанцируется от «(положительного) решения Евросоюза относительно статуса кандидата для Грузии».

По словам депутата от Стратегия Агмашенебели Пааты Манджгаладзе, то, что делает Грузинская мечта, это «симуляция процесса», в котором «мы потеряем еще 6 месяцев» и «можем потерять перспективу получения статуса ЕС в ближайшие годы».

«Это ультиматум к оппозиции, к народу и к Западу… Говорят примерно так — если вы не дадите нам статуса, мы будем вести себя хуже, мы станем еще хуже, чем мы есть», — сказал он.

«Это беспрецедентный случай, когда правительство государства, желающего вступить в Евросоюз, ставит условия Евросоюзу для предоставления статуса кандидата», — заявил в беседе с журналистами один из лидеров партии Дроа Гига Лемонджава.

По словам представителя Европейской Грузии Лаши Дамения, «бесстыжие заявления» Грузинской мечты и «их предложения, равносильные торгам», не меняют задачи. «Наша задача остается неизменной — как можно скорее отстранить Иванишвили и Грузинскую мечту от власти», — сказал он.

