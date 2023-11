Российские оккупационные силы освободили незаконно задержанного Левана Дотиашвили

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 9 ноября, что гражданин Грузии Леван Дотиашвили, который был незаконно задержан российскими оккупационными силами возле села Кирбали Горийского муниципалитета, освобожден из незаконного заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

Леван Дотиашвили был задержан оккупантами 6 ноября, когда он пытался войти в церковь имени Святого Георгия в селе Кирбали. В июне церковь была опечатана оккупационными силами. Вместе с Дотиашвили находился его друг Тамаз Гинтури, который был убит на месте оккупационными силами.

По информации Службы госбезопасности Грузии, вопрос немедленного и безоговорочного освобождения Левана Дотиашвили активно обсуждался 6 ноября на технической встрече, состоявшейся в селе Эргенти, на которой присутствовали также представители российских оккупационных сил, оккупированного Цхинвальского региона и Миссии наблюдателей ЕС.

При коммуникации об освобождении незаконно задержанного активно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти Грузии. В переговорах активно участвовали международные партнеры.

«Центральная власть продолжает активно работать над вопросом привлечения к ответственности лиц, причастных к убийству Тамаза Гинтури. Также ведется работа по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», – заявила СГБ Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)