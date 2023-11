Грузинские политики отреагировали на убийство гражданина Грузии оккупационными силами

6 ноября российские оккупационные силы убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури в окрестностях села Кирбали, расположенного недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона. По информации Службы государственной безопасности Грузии, оккупантами похищен еще один гражданин Грузии.

В то время как политики всех сторон осудили убийство гражданина Грузии оккупационными силами, члены правящей «Грузинской мечты» заявили, что оккупация является наследием прежней власти, которое также виновно наряду с Россией и оккупационным режимом. Представители оппозиции, со своей стороны, раскритиковали членов «Грузинской мечты» за попытку перевести внимание и использование трагедию в узкополитических целях.

«Civil Georgia» предлагает оценки политиков по поводу убийства гражданина Грузии российскими оккупационными силами.

Правящая команда

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии: «произошедший инцидент еще раз подтверждает сложную обстановку с безопасностью на местах и ​​показывает тяжелые последствия оккупации, с которыми, к сожалению, приходится справляться гражданскому населению вместе с властями Грузии. Выражаю соболезнования членам семьи и родственникам погибшего в связи с этой тяжелейшей трагедией. Государство поддерживает их в эти трудные минуты. В связи с этим инцидентом задействованы все соответствующие механизмы, проинформированы международные партнеры. Ведётся активная работа по скорейшему освобождению ещё одного гражданина Грузии, незаконно удерживаемого оккупационными силами. Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент, а также представителей оккупационного режима сотрудничать со всеми сторонами для выявления и наказания виновного».

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «оккупация убила еще одного нашего гражданина. Оккупация Россией территорий Грузии является тяжелейшим наследием предательской политики предыдущей власти, с которым нам приходится сталкиваться каждый день. Мои соболезнования родным и близким Тамаза Гинтури. Необходимо сделать все, чтобы наказать виновного».

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «вчерашнее убийство показывает нам, насколько хрупок мир и что его нужно беречь. Сам этот факт является доказательством того, что у нас есть вызовы в виде оккупации, которая является ежедневной угрозой нашему миру, и именно поэтому важно проводить разумную политику, чтобы у нас не было крупномасштабного конфликта в нашей стране. Соответственно, это, наоборот, доказывает, насколько хрупка ситуация с безопасностью в Грузии и сколько решений, продуманных 100 раз, приходится принимать нам в разное время… Вообще сложно судить о вопросах в прошлом времени, но факт остается фактом. Это наследие, оставленное предыдущей властью в виде оккупации. Опять же важно, чтобы вызовы, существующие в сфере безопасности… не были реализована. Основная политика, проводимая властью «Грузинской мечты», заключается в том, чтобы понимать, что угрозы являются серьезными… Каждый гражданин должен смотреть в глазам тем рискам безопасности, которые есть в нашей стране, и во-вторых, эти риски не должны быть реализованы».

Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции: «факт, с которым ни один грузин никогда не сможет смириться, это полная аномалия, ненормальная вещь, когда гражданин Грузии становится жертвой оккупации. Абсолютно нелегитимный, чудовищный факт… Будет сделано все, чтобы этот конкретный случай, варварское преступление, не осталось безнаказанным».

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси: «самое страшное преступление — то, которое произошло возле села Кирбали, на оккупированной россиянами территории, еще один гражданин Грузии был убит злом, которое называется российская оккупация. Выражаю соболезнования родственникам, друзьям, всей Грузии… Эти два исторических региона Грузии… оккупированы, и это тяжелое наследие, доставшееся нам от предыдущей власти. Сегодня самый большой вызов заключается в том, что большая часть территории нашей страны оккупирована Россией, и в будущем мы должны сделать все для деоккупации».

Оппозиция

Совместное заявление партий «Дроа» и «Гирчи -больше свободы»: «»Дроа» и «Гирчи – больше свободы» выражают соболезнования семье убитого и всей Грузии. У грузинского государства есть единственный враг, и это Россия – террористическое государство, которое убивает наших граждан на нашей территории и не несет за это ответственности. Предательская власть Грузии уверяет нас, что Россия не является проблемой и занята потеплением и углублением отношений с ними, в то время как граждане Грузии, проживающие вблизи линии оккупации, годами остаются без какой-либо поддержки и наблюдения. На линии оккупации нет средств наблюдения и контроля и полицейских патрульных групп для предотвращения и пресечения подобных фактов. По официальному требованию россиян «Грузинская мечта» убрала подразделения полиции и блокпосты, что позволяют оккупантам беспрепятственно насильничать над гражданами Грузии. Когда после убийств Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили власти «Грузинской мечты» не предприняли ничего для усиления международного давления, чтобы Россия ответила за эти жестокие убийства. Когда всего несколько дней назад, после поднятия грузинского флага именно в Кирбали, оккупанты заблокировали дверь церкви. В ответ на это приближенный к власти пресс-секретарь Патриархии (НАЦ) Андриа Джагмаидзе заявил, что проблема заключается в поднятии грузинского флага, а не в российской оккупации. Именно бездействие государства подбодрило российских оккупантов. Мы никогда не смиримся с российской оккупацией, и все оккупанты, похищающие и убивающие граждан Грузии, будут привлечены к ответственности со всей строгостью».

Тинатин Бокучава, «Единое национальное движение»: «вчерашнее ужасное убийство еще раз показало нам, что нарратив о российской (Грузинской) мечты полностью ложный, в том числе, когда речь идет о мире. Разве это мир?!… Единственный способ добиться настоящего мира и обеспечить защиту наших граждан повсюду на территории Грузии – это вступление Грузии в НАТО и ЕС. Ради этого надо бороться и работать… К сожалению, в условиях нынешней власти, они выбрали коллаборационистскую, примирительную политику с врагом, и это дает нам такие тяжелейшие факты, какой мы видели вчера».

Давид Усупашвили, «Лело за Грузию», депутат Парламента: «вчерашняя трагедия стала еще одним напоминанием всем, кого мучают другие мысли, что Россия – враг Грузии, территории Грузии оккупированы россиянами, россияне ведут бесконечную войну в Грузии, и эта война убивает… невинных граждан. Именно поэтому мы должны защитить нашу страну от российской оккупации, от угроз продолжающейся войны России. Вот почему нам нужна европейская интеграция и НАТО, самый тесный… контакт с нашими западными партнерами. Может хоть такие ужасные трагедии заставят (Грузинскую) мечту проснуться и выяснить, кто враг, а кто друг Грузии и грузинского народа».

Теона Акубардия, парламентская политическая группа «Группа реформ», депутат: «это еще раз подчеркивает ту угрозу, которая называется российской оккупацией, которая не завершена. Мы неоднократно видели, что Россия убивает… В новой данности мы должны сделать все возможное, чтобы не способствовать изоляции по отношению к Западу, как это делает «Грузинская мечта», а усилить поддержку наших партнеров и в конечном итоге добиться успеха в деоккупация».

Бека Лилуашвили, политическая группа «За Грузию», депутат Парламента: «Ложные альтернативы, попытки сделать из врага друга, которые мы наблюдаем, к сожалению, (заканчиваются) вот этим, в том числе и последовавшими за этим проявлениями политики нулевого реагирования, последовавшими за вопросом Очамчире, когда представители властей представили ее как не несущую никакого риска… Когда власть, будь то авиасообщение или бесконтрольный въезд российских туристов… находится в режиме невнятной речи, нулевой реакции, это приводит к синдрому безнаказанности, а затем, к сожалению, к трагическим событиям, когда последствия зла под названием российская оккупация усугубились убийством еще одного человека».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели», депутат Парламента: «тяжелейшая трагедия случилась вчера в селе Кирбали, огромная несправедливость… Это неописуемая катастрофа и второе – то, что все это произошло на подконтрольной нам территории. То есть, к сожалению, наши граждане не защищены на подконтрольной нам территории, это обстоятельство содержит признаки конкретного преступления. Мои соболезнования членам семьи Тамаза Гинтури. Выражаю соболезнования всей Грузии и всем, что после этого, что мы видим после этой трагедии?! Огромное преступление и несправедливость со стороны «Грузинской мечты», то есть в оккупации виновата не Россия, а предыдущая власть. Это именно та российская версия, которая обвиняла Грузию в начале войны 2008 года? Это именно тот российский нарратив, который является продолжением российской пропаганды».

