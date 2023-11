Реакция международного сообщества на убийство гражданина Грузии российскими оккупационными силами

Международное сообщество откликается на убийство гражданина Грузии российскими оккупационными силами у села Кирбали Горийского муниципалитета Грузии.

Миссия наблюдателей Евросоюза подтвердила, что вблизи линии оккупации произошел инцидент, в результате наступила трагически погиб гражданин Грузии. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – заявили в миссии, добавив, что «самым решительным образом осуждаем применение силы в любой форме и выражаем крайнюю обеспокоенность по поводу инцидента со стрельбой повлекшего за собой гибель человека».

«Крайне важно предотвращать подобные инциденты для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе. Мы призываем все вовлеченные стороны проявить сдержанность и принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации. Мы внимательно следим за ситуацией и работаем над снижением напряженности, в том числе посредством широкого активного Горячей Линии, управляемой МНЕС, для обмена информацией, связанной со стрельбой», – говорится в сообщении миссии наблюдателей.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «ЕС решительно осуждает убийство гражданина Грузии и задержание еще одного гражданина российскими пограничниками в Кирбали. Мы призываем к его немедленному освобождению. Военное присутствие России в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии Грузии незаконно».

Мэтью Миллер, пресс-спикер Госдепартамента США: «США осуждают убийство гражданина Грузии Тамаза Гинтури российскими оккупационными силами в Грузии и выражают нашу скорбь. Эта смерть является примером разрушений, вызванных оккупацией Россией суверенной территории Грузии и других территорий».

Мария Пейчинович Бурич, генеральный секретарь Совета Европы: «Я опечалена убийством гражданина Грузии российскими офицерами в Цхинвальском/Южноосетинском регионе Грузии, недалеко от линии оккупации. Выражаю соболезнования семье погибшего и правительству Грузии. Также мы призываем освободить второго похищенного».

Мириам Лексман, депутат Европарламента: «Трагическая новость из Кирбали. Оккупирующая сила несет полную ответственность за это страшное действие. Только полное прекращение российской оккупации территорий Грузии гарантирует, что такой страшный инцидент больше не повторится».

Виола фон Крамон, депутат Европарламента: «Россия убивает. Убивает в Украине, в Сирии и, конечно же, в Грузии. Грузия имеет 200-летний опыт российской оккупации и знает, что успокоение агрессора никогда не сработает. Только объединившись против зла, мы сможем победить его. Я выражаю соболезнования семье еще одной жертвы России».

Марк Клейтон, посол Великобритании в Грузии: «Я шокирован убийством Тамаза Гинтури российскими вооруженными силами. Мои соболезнования его семье и друзьям. Россия должна прекратить свое незаконное присутствие на земле Грузии и освободить всех задержанных».

Шераз Гасри, посол Франции в Грузии: «Я осуждаю убийство граждан Грузии российскими силовиками. Призываю к немедленному освобождению задержанного гражданина Грузии и прекращению незаконного присутствия России в Абхазии и Южной Осетии».

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)