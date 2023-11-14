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Источник: Администрация правительства Грузии
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Гарибашвили встретился с послами Евросоюза и стран-членов организации

Civil.ge Send an email 14/11/2023 - 19:10
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в формате рабочего обеда 14 ноября встретился с послом Евросоюза в Грузии Павлом Херчински и послами стран-членов ЕС. На встрече речь шла о рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

По данным Администрации правительства Грузии, премьер-министр заверил послов, что «власти Грузии будут продолжать постоянный диалог и тесную координацию с европейскими коллегами» и выразил надежду, что «в декабре страна получит статус кандидата».

На встрече Ираклий Гарибашвили подчеркнул «историческую значимость» рекомендации Еврокомиссии, поблагодарил дипломатический корпус за поддержку и отметил, что «объединенными усилиями правящей команде удалось реализовать почти все рекомендации, определенные Еврокомиссией в короткий период времени, и подтвердил готовность правительства продолжать активный процесс реформ».

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Civil.ge Send an email 14/11/2023 - 19:10
7 1 minute read

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