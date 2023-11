Грузинские политики комментируют рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Об этом решении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции Евросоюза, которая была посвящена Отчету о политике расширения ЕС за 2023 год и новому Плану роста для стран Западных Балкан.

«Civil Georgia» предлагает оценки правящей команды и представителей оппозиции по этому вопросу.

Правящая команда

Саломе Зурабишвили, президент Грузии: «Я вместе с грузинским народом рада и приветствую положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата. Как президент, более чем когда-либо я буду продолжать играть свою роль проевропейского лидера, чтобы содействовать и продолжить реформы, которые все еще необходимы».

Иракли Гарибашвили, премьер-министр Грузии: «Европейская комиссия опубликовала положительную оценку и дала рекомендацию предоставить Грузии статус заслуженного кандидата. Мы благодарны за поддержку и рады продолжать двигаться к полноправному членству в Евросоюзе».

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «оценка Еврокомиссии и выдача рекомендации о статусе страны-кандидата для Грузии нужно приветствовать и ценить. ЕС бесповоротно признал будущее полноправного членства Грузии в европейской семье, еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Европой стремлений и европейского выбора нашей страны… Решение Еврокомиссии является сильным ответом на оккупацию Грузии, что Грузия не одинока, и что наши европейские партнеры и друзья поддерживают нас. Это первый шаг стратегического решения, которое будет принято Евросоюзом. Сегодня создается прочная основа для лучшего будущего Грузии… Один важный этап завершается рекомендацией о предоставлении статуса страны-кандидата. Одновременно начинается долгий путь к членству в ЕС, где необходимым условием успеха являются знания, профессионализм и патриотизм каждого гражданина нашей страны. Этот путь открыт для всех, кто хочет внести искренний вклад в строительство европейского будущего страны. 8 ноября 2023 года и, надеемся, декабрьское решение Европейского совета навсегда останутся в истории Грузии и Европы как символ нераздельности нашей страны и Европы, наших общих ценностей, культуры, прошлого, настоящего и будущего. Грузия – будущий член Евросоюза!»

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «я хотел бы поблагодарить Еврокомиссию за справедливое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Прошло более 20 месяцев с тех пор, как Грузия подала заявку на получение статуса кандидата. За эти 20 месяцев страна прошла через множество трудностей – от саботажа получению статуса до попытки революции. Я уверен, что окончательное решение Европейского совета от 15 декабря будет способствовать дерадикализации политических процессов в Грузии. Сегодняшнее решение Еврокомиссии – это, прежде всего, заслуга грузинского народа, который за последние 20 месяцев проявил беспрецедентную мудрость. Прежде всего, заслуга грузинского народа в том, что наша страна сохранила мир, политическую и экономическую стабильность и теперь с достоинством получит статус кандидата. Я хотел бы поблагодарить всех этих людей – всех политиков и публичных служащих, которые способствовали обеспечению сегодняшнего решения Европейской комиссии. Я хотел бы поблагодарить каждого представителя Европейской комиссии, который поддержал Грузию в этом процессе и поддержал предоставление нашей стране статуса кандидата. Поздравляю с сегодняшним решением Еврокомиссии каждого гражданина Грузии!».

Илья Дарчиашвили, министр иностранных дел: «поздравляю, Грузия! Еврокомиссия дала положительную рекомендацию о предоставлении нашей стране статуса кандидата. Это явное признание очень интенсивной работы, проделанной Грузией на этом важном пути. Вместе мы показали нашу силу, единство и приверженность европейским ценностям. Мы ожидаем окончательного решения в декабре».

Оппозиция

Леван Хабеишвили, «Единое национальное движение», депутат: «Грузинский народ выиграл первый тур у русской (Грузинской) мечты, российского олигарха Бидзины Иванишвили. Несмотря на саботаж с их стороны, в первом туре победила непоколебимая воля грузинского народа и желание Европы не допустить превращения Грузии в российскую провинцию. Я хочу с этим первым успехом и шагом, который не является окончательным, и в конце концов мы должны отпраздновать победу над российской партией, поздравить грузинский народ».

Заявление партий «Гирчи – больше свободы» и «Дроа»: «рекомендация Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС является результатом многолетней непрерывной борьбы грузинского народа. Российская власть Грузии сделала все, чтобы сегодня рекомендация Еврокомиссии была иной. Граждане Грузии не раз спасали этот шанс. Спасали, когда в результате массовых гражданских протестов российская власть (Грузинской мечты) была вынуждена подать заявку на членство в ЕС. Спасали в марте совместной и бескомпромиссной борьбой с российским законом, ведь этим законом власть Иванишвили окончательно лишила бы шансов на получение статуса кандидата. Спасали каждый раз, когда десятки тысяч людей выходили на улицы, чтобы поддержать европейское будущее Украины и Грузии, отвечая тем самым на вопрос, где место государства Грузия и грузинского народа. В то же время мы должны понимать, что сегодняшняя рекомендация Еврокомиссии не является окончательным решением по статусу кандидата, хотя и повышает вероятность того, что Европейский совет предоставит нам статус на саммите 14-15 декабря. Реформы, обеспечивающие доверие к избирательной и судебной системе, и деолигархизация страны имеют решающее значение, чтобы Грузия попала в следующую волну расширения ЕС. У этой власти никогда не было политической воли для проведения этих реформ и не будет ее в будущем. Российская власть (Грузинской мечты) определенно продолжит саботировать европейский и евроатлантический путь Грузии. Основная борьба грузинского народа еще впереди. В день выборов грузинский народ сделает решающее заявление о европейскости Грузии… Поздравляем Украину и Молдову с рекомендацией Еврокомиссии о начале переговоров о членстве. Эта рекомендация также важна для нас, потому что без прогресса этих стран Грузии будет сложно вступить в Евросоюз».

Бадри Джапаридзе, «Лело за Грузию»: «ЕС стоит рядом с нашим народом и будет стоять до тех пор, пока процесс интеграции нашей страны в ЕС не завершится и Грузия не станет полноправным членом ЕС. В то же время я хотел бы выразить соболезнования «Грузинской мечте» в связи с этим решением Еврокомиссии. Несмотря на все их усилия, предпринятый ими саботаж, большинство рекомендаций они не выполнили, Еврокомиссия все же приняла решение в связи с предоставлением стране статуса кандидата в члены ЕС. Конечно, несмотря на все усилия властей Российской Федерации и несмотря на все усилия «Грузинской мечты», грузинский народ заслуженно получил эту рекомендацию Еврокомиссии. Это именно результат непрерывных усилий нашего народа, сограждан, результат их самоотверженной борьбы».

