Грузия в резолюции ПА НАТО о безопасности Черного моря

Парламентская ассамблея НАТО 9 октября приняла резолюцию под названием «Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе после полномасштабного вторжения России в Украину», которая, среди прочего, осуждает российскую оккупацию Грузии и планы открытия российской военно-морской базы на оккупированной территории Абхазии, и в очередной раз подтверждает поддержку вступления Грузии в НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО осудила «продолжающуюся незаконную оккупацию» территорий Грузии и заявила, что оккупация ежедневно демонстрирует «значительную и прямую угрозу, которую Российская Федерация представляет для безопасности союзников, а также для мира и стабильности в евроатлантическом регионе».

Ассамблея также осудила намерение России открыть военно-морскую базу в Очамчире, заявив, что это будет способствовать дестабилизации в Черноморском регионе.

Парламентская ассамблея НАТО выразила поддержку реализации индивидуальных пакетов поддержки для «уязвимых» черноморских партнеров, включая Грузию, и подтвердила решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что «Грузия станет членом НАТО, и план действий к членству является неотъемлемой частью этого процесса».

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран-союзников «быстро реализовать пакеты поддержки, адаптированные к Грузии и Молдове, продолжая при этом активно поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии, а также поддерживать Грузию в принятии шагов к членству в НАТО посредством реформ, в том числе реализация демократических реформ и ежегодной национальной программы через результативность».

7-9 октября в Копенгагене прошла 69-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО, в ней приняла участие грузинская делегация во главе с председателем парламентского Комитета по обороне и безопасности Ираклием Бераия.

«Наша главная задача – ясно показать союзникам по НАТО острую необходимость интеграции Грузии в НАТО, необходимость ускорения политического решения в этом направлении и важность дальнейшей консолидации поддержки в столицах государств-членов для этой цели», – сказал Бераия, «Грузия соответствует всем критериям вступления в альянс, она давно заслужила и готова вступить в НАТО».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)