Коалиция за достоверность информации призывает правительство отмежеваться от антизападных посланий

Коалиция за достоверность информации 10 ноября опубликовала заявление, в котором откликается на рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС и новую оговорку по вопросу дезинформации. Коалиция призывает правительство Грузии «отмежеваться от антизападных посланий и групп, которые их распространяют, использовать ресурсы департаментов стратегических коммуникаций по назначению и с привлечением гражданских организаций предпринять эффективные шаги для реализации рекомендаций Еврокомиссии». Коалиция выражает готовность сотрудничать со всеми сторонами в целях реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Коалиция поздравила граждан Грузии с прогрессом на пути евроинтеграции страны и заявила, что «западная интеграция страны является историческим выбором населения Грузии, непоколебимая воля которого неоднократно подтверждалась грузинским обществом в последние годы».

В заявлении говорится, что Еврокомиссия согласилась предоставить Грузии статус кандидата с определенными оговорками. Часть этих оговорок является продолжением 12 рекомендаций Еврокомиссии от июня 2022 года, которые еще не полностью выполнены. Некоторые из оговорок являются новыми и касаются дезинформации о ЕС и его ценностях, а также борьбы с иностранным манипулированием информацией.

Как заявила Еврокомиссия, после того как Украина и Молдова стали странами-кандидатами, а Грузия получила европейскую перспективу, эти три страны стали объектами кампаний по иностранному манипулированию информацией и вмешательству (FIMI). Дезинформационная кампания в Грузии пыталась показать, что Запад пытается открыть «второй фронт» против России со стороны Грузии. По заявлению коалиции, это подтверждается опубликованными недавно организациями-членами коалиции отчетами, согласно которым «наряду с внешними игроками в антизападной кампании участвуют и проправительственные группировки».

Заявление подписали: Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED); Институт развития свободы информации (IDFI); Ассоциация реформ Грузии (GRASS); Европейско-Грузинский институт (EGI); Клуб Франклина; Открытое пространство Кавказ (COS); Стражи демократии; Центр медиа, информации и социальных исследований (CMIS); Хартия журналистской этики Грузии; Центр мониторинга управления (GMC); АИ, факт – Ifact; Институт исследования демократии (DRI).

