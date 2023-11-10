 Placeholder canvas
Масштабный проевропейский митинг перед парламентом, 20 июня 2022 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Коалиция за достоверность информации призывает правительство отмежеваться от антизападных посланий

Civil.ge Send an email 10/11/2023 - 16:46
10 1 minute read

Коалиция за достоверность информации 10 ноября опубликовала заявление, в котором откликается на рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС и новую оговорку по вопросу дезинформации. Коалиция призывает правительство Грузии «отмежеваться от антизападных посланий и групп, которые их распространяют, использовать ресурсы департаментов стратегических коммуникаций по назначению и с привлечением гражданских организаций предпринять эффективные шаги для реализации рекомендаций Еврокомиссии». Коалиция выражает готовность сотрудничать со всеми сторонами в целях реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Коалиция поздравила граждан Грузии с прогрессом на пути евроинтеграции страны и заявила, что «западная интеграция страны является историческим выбором населения Грузии, непоколебимая воля которого неоднократно подтверждалась грузинским обществом в последние годы».

В заявлении говорится, что Еврокомиссия согласилась предоставить Грузии статус кандидата с определенными оговорками. Часть этих оговорок является продолжением 12 рекомендаций Еврокомиссии от июня 2022 года, которые еще не полностью выполнены. Некоторые из оговорок являются новыми и касаются дезинформации о ЕС и его ценностях, а также борьбы с иностранным манипулированием информацией.

Как заявила Еврокомиссия, после того как Украина и Молдова стали странами-кандидатами, а Грузия получила европейскую перспективу, эти три страны стали объектами кампаний по иностранному манипулированию информацией и вмешательству (FIMI). Дезинформационная кампания в Грузии пыталась показать, что Запад пытается открыть «второй фронт» против России со стороны Грузии. По заявлению коалиции, это подтверждается опубликованными недавно организациями-членами коалиции отчетами, согласно которым «наряду с внешними игроками в антизападной кампании участвуют и проправительственные группировки».

Заявление подписали: Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED); Институт развития свободы информации (IDFI); Ассоциация реформ Грузии (GRASS); Европейско-Грузинский институт (EGI); Клуб Франклина; Открытое пространство Кавказ (COS); Стражи демократии; Центр медиа, информации и социальных исследований (CMIS); Хартия журналистской этики Грузии; Центр мониторинга управления (GMC); АИ, факт – Ifact; Институт исследования демократии (DRI).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 10/11/2023 - 16:46
10 1 minute read

მსგავსი/Related

Военный комитет НАТО посещает Грузию

09/11/2023 - 14:07

Российские адвокаты: член запрещенного в РФ движения исчез из Тбилиси и, находится под стражей, предположительно, в России

09/11/2023 - 13:55

Прокуратура Грузии провела масштабные мероприятия по выявлению мошеннических колл-центров

09/11/2023 - 13:07
Source:

Гарибашвили провел брифинг по поводу рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС

08/11/2023 - 22:17
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button