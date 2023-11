В аудиозаписи за март 2022 г. Карасин и Абашидзе говорят о возобновлении авиасообщения

В аудиозаписи, просочившейся в социальных сетях 31 октября, предположительно, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе в марте 2022 года говорят о возможности о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией.

Аудиозапись вызвала возмущение грузинской оппозиции на фоне уже существующих подозрений в том, что, несмотря на утверждения властей Грузии, решение о возобновлении авиасообщения в апреле 2023 года было принято Россией в одностороннем порядке, параллельно с начатой Россией войной против Украины и введения международных санкций против России, по инициативе Тбилиси проводились секретные переговоры о возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

В аудиозаписи, опубликованной YouTube-каналом Cyber ​​Kmara, лицо, которое идентфицировано как Карасин, обращается к Абашидзе за «советом» в «трудной» ситуации. «Наши транспортники говорят, что, может быть как-то обсудить, с грузинской стороны звучат мысли о том, что надо возобновить и авиационное сообщение, по наземному транспорту и т.д.», – говорит Карасин, добавляя, что, по его мнению, «наверно сейчас не своевременно эти вопросы ставить и обсуждать».

«Может быть, я ошибаюсь?» — спросил Карасин, на что Абашидзе ответил: «Нет-нет, правильно совершенно».

По словам Карасина, «лучше мы немножко подождем, надо чтобы… пена сошла вниз, и ситуация стала более понятно, иначе хорошие начинания будут похоронены». В ответ Абашидзе заявил, что надо чтобы ураган прошел.

Реакция Абашидзе

Зураб Абашидзе подтвердил изданию «Интерпрессньюс», что разговор между ним и Карасиным действительно состоялся в марте 2022 года, и добавил, что ничего «скандального» в этой записи нет.

«Карасин спросил мое мнение, и я подтвердил, что нецелесообразно заводить разговоры о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Это является доказательством того, что принципиальное решение о возобновлении авиасообщения с Грузией было принято российской стороной позже самостоятельно, о чем мы все время говорили. После этого разговора эта тема с Григорием Карасиным больше не обсуждалась», – сказал Абашидзе.

