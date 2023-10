Карасин: у президента Зурабишвили «политическая шизофрения»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил 1 октября, что у президента Грузии Саломе Зурабишвили «политическая шизофрения».

Карасин сделал этот комментарий в ответ на интервью Зурабишвили Общественному вещателю Литвы, где президент Грузии заявила, что, если Россию не остановить в Украине, следующим шагом Владимира Путина могут стать страны Балтии или Грузия.

Карасин заявил, что НАТО и связанные с ней неправительственные структуры все чаще атакуют Россию. «Они уже плотно сомкнули кольцо вокруг нашей страны», – сказал он, подчеркнув, что Украина – последнее место, где был создан плацдарм для противостояния России.

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил Карасину 2 октября. По его словам, абсолютно допустимо, когда представитель какой-либо страны неуместно обращается к представителю высшей власти Грузии. Однако «единственное, что льет воду на российскую мельницу, — это нарушение Конституции Грузии. Когда Конституция Грузии нарушается, это вносит нестабильность, в том числе во взаимоотношения конституционных органов. Конечно, Россия пользуется этим, поэтому не защита Конституции льет воду на мельницу, а нарушение Конституции», – заявил Папуашвили.

В связи с визитами президента Саломе Зурабишвили в Европу без согласия правительства «Грузинская мечта» обратилась в Конституционный суд.

