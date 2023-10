IDFI: В 2020-2022 годах 49 судей получили подарки на сумму 5 млн лари

Институт развития свободы информации (IDFI) активно участвует в мониторинге и оценке подарков, получаемых публичными служащими различных ветвей власти. Его последнее исследование, опубликованное 27 октября 2023 года, касается подарков, полученных судьями в период с 2020 по 2022 год, выявляет получателей дорогостоящих подарков и расследует возможные нарушения существующих законов. В опубликованном недавно, 25 октября 2023 года исследовании под названием «Подарки, полученные должностными лицами в 2020-2022 годах» были рассмотрены декларированные сведения о подарках, полученных должностными лицами исполнительной власти и членами их семей.

Законодательство

Хотя судьи и не являются публичными служащими, определенными Законом Грузии «О публичной службе», на них распространяется действие Закона «О борьбе с коррупцией», включая правила, касающиеся получения подарков. Соответственно, в отношении судей действуют те же ограничения на получение подарков, что и в отношении других публичных служащих. В частности, судьям запрещено получать любые подарки или услуги, которые могут повлиять на выполнение ими своих служебных обязанностей. Общая стоимость подарков, полученных в течение года, не должна превышать 15% годовой суммы его должностного оклада, а стоимость разового подарка не должна превышать 5%. Общая стоимость подарков, полученных каждым членом семьи в течение года, не должна превышать 1000 лари, а стоимость единоразового подарка не должна превышать 500 лари. Закон «О борьбе с коррупцией» устанавливает исключения в отношении получения подарков публичными служащими. Среди них подарок, полученный от члена семьи или близкого родственника, не считается подарком для целей закона. Получение запрещенного законом подарка должностным лицом или приравненным к нему лицом влечет уголовную ответственность. Однако грузинское законодательство не предусматривает какой-либо ответственности для члена семьи публичного служащего, получившего запрещенный законом подарок.

В исследовании представлены результаты мониторинга деклараций, заполненных судьями за 2020-2022 годы, которое, с одной стороны, выявляет получателей наиболее дорогих подарков, а с другой стороны, рассматривает подозрительные случаи соответствия полученных подарков с законом. В данном финансовом отчете подарок считается проблематичным, если он передан должностному лицу или члену семьи должностного лица кем-то, кто по закону не определен как близкий родственник (например, тетя, двоюродные родственники). Исследование выявляет случаи, когда такие подарки могут превышать установленный законом лимит и потенциально нарушать закон.

Основные выводы

В 2020-2022 годах 49 судей или членов их семей получили подарки, общая стоимость которых составила 5 миллионов лари; За тот же период подарки на сумму 3 миллиона лари получили непосредственно судьи-декларанты, а подарки на сумму 2 миллиона лари получили члены их семей; Судьи получили 91% (4,5 млн лари) подарков от членов семьи/близких родственников, 8% (430 тысяч лари) от родственников, получение подарков от которых ограничено законом, и 1% (33,4 тысяч лари) от других источников; Судьи получили подарки на сумму 2,3 миллиона лари на в основном личными, 2,6 миллиона лари в виде недвижимости, а остальные 129,5 тысяч лари в виде автомобилей или других ценных предметов. Среди членов Конституционного суда в 2020-2022 годах только Ева Гоциридзе получила подарок в размере 19,6 тысяч евро от члена семьи. Дорогие подарки получили от своих родителей среди судей Верховного суда – Александр Цуладзе (земельный участок, 200 000 долларов США) и Георгий Микаутадзе (сумма денег, 100 000 долларов США); Стоимость подарков, полученных 18 судьями в 2020-2022 годах, превышает 100 тысяч лари; Членам семьи (жене и сыну) Михаила Чинчаладзе, попавшего под санкции Госдепартамента США (в связи с причастностью к крупной коррупционной деятельности), в 2020-2022 годах его теща отправила в подарок 68,8 тысяч долларов США и 2,3 тысячи лари; В рамках мониторинга выявлено 7 случаев предполагаемого получения подарков судьями и членами их семей с нарушением закона; Отдельные декларации судей не дают достоверной информации об отношениях между получателем и дарителем подарка.

Заключение

Результаты мониторинга имущественных деклараций судей показывают, что в 2020-2022 годах, как и у должностных лиц исполнительной власти, нередки случаи получения ими подарков солидной стоимости. За исключением одного случая, подарки вручаются судьям из круга лиц, получение подарков от которых не подлежит законодательным ограничениям. Однако даже в таких случаях происхождение средств, необходимых для подарка, вызывает вопросы, полное изучение которых требует дополнительных исследований. В результате риск «участия в значительной коррупционной деятельности», как это определяет Госдепартамент США, достаточно высок.

По информации организации, даже на примере деклараций судей, с точки зрения регулирования и исполнения политики подарков на публичной службе, можно оценить нормы и неясные записи законодательства Грузии, как существенную проблему. Например, законодательство Грузии ограничивает получение некоторых подарков членами семей публичных служащих, однако за нарушение этой нормы не установлены соответствующие меры ответственности.

IDFI считает, что масштабы получения подарков должностными лицами, в том числе судьями, в последние годы создают необходимость мониторинга законодательных ограничений на вручение подарков публичным и повышать эффективность их исполнения.

