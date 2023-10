TI Грузия: Парламент становится закрытым институтом для граждан

НПО «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что Парламент становится закрытым институтом для граждан, и считает, что законодательный орган использует обновленные правила обеспечения безопасности как мотив для ограничения участия общественности в своей деятельности.

4 сентября Парламент утвердил обновленные правила обеспечения безопасности законодательного органа и ограничил участие общественности в его деятельности по соображениям безопасности. «Новые правила также противоречат свободе слова и представляют собой продолжение политики превращения Парламента в закрытый орган, которую проводит представительный орган страны на протяжении последних лет», – заявляют в организации.

По мнению «Международной прозрачности – Грузия», обновленные правила, согласно которым посетителю запрещается общаться с журналистами в зоне брифинга без согласия Аппарата Парламента, а также запрещается вносить в здание Парламента демонстрационные баннеры и плакаты, противоречат свободе выражения мнений. Организация отмечает, что выражение политического содержания должно защищаться по особо высоким стандартам. Не допускается ограничение свободы слова только потому, что выражение политического содержания «вызывает дискомфорт у членов Парламента».

Также ужесточены правила входа в здание Парламента. По новым правилам орган, выдающий пропуск, обязан указать конкретную цель входа посетителя в Парламент. «Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что открытость и прозрачность Парламента в парламентской республике имеют решающее значение для демократического развития страны и что Парламент должен способствовать участию общественности в парламентской жизни. «Указанное ограничение неоправданно, поскольку ограничения должны применяться только в целях безопасности, и если этой цели ничего не угрожает, гражданин должен иметь возможность свободно посещать заседания комитетов и открытые мероприятия, проводимые в Парламенте», – заявляют в организации.

«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что в законодательном органе в качестве традиции установилось объявление режима безопасности и ограничение выдачи пропусков, когда в Парламенте обсуждается вопрос, вызывающий большой общественный интерес и ожидаются критические оценки.

В организации считают, что новые правила способствуют превращению Парламента в закрытый орган, поскольку ужесточение правил коснулось и представителей местных и международных неправительственных организаций. С 2022 года Парламент лишил их постоянного доступа, что создало существенное препятствие для процесса мониторинга деятельности законодательного органа. В том же году у пяти организаций потребовали покинуть здание Парламента.

В 2023 году вступили в силу обновленные правила аккредитации СМИ, которые сделали Парламент еще более закрытым и непрозрачным органом для критически настроенных представителей СМИ, что, в свою очередь, «влияет на качество информирования населения и представляет угрозу демократическому развитию страны».

В 2023 году Парламент поддержал изменения, согласно которым бывший депутат Парламента больше не сможет войти в здание Парламента без пропуска.

5 октября председатель Парламента сообщил, что подготовлен проект изменений во внутренний Регламент Парламента, согласно которым сотруднику Аппарата Парламента будет запрещено общаться с журналистами в зоне брифингов без согласия Департамента по связям с общественностью Парламента.

По мнению «Международная прозрачность – Грузия», превращение законодательного органа в закрытое ведомство «особенно тревожно и печально в свете достижений Парламента Грузии в области открытого правительства». В организации отмечают, что в 2015 году Грузия стала первой страной, которая разработала и приняла первый План действий по открытому парламенту (2015-2016 годы), а также подписала «Декларацию об открытом парламенте». В том же году Грузия была названа победителем «Премии чемпионов партнерства открытого правительства» (OGP Government Champions Award) среди 65 стран-членов OGP.

«Международная прозрачность – Грузия» призывает Парламент «обеспечить прозрачность деятельности, вовлечение граждан в этот процесс и соблюдать принципы демократического управления».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)