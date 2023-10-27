Гия Вольский: Помощник госсекретаря США настроен «враждебно» по отношению к Грузии
Первый вице-спикер Парламента Грузии от «Грузинской мечты» Гия Вольский отреагировал на заявление помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена от 25 октября, которое он озвучил во время слушаний в Сенате по Черному морю, где О’Брайен отметил, чтоабсолютное большинство населения Грузии поддерживает интеграцию в ЕС, но «вопрос в том, предпочтет ли небольшая группа бизнеса и другие лица, обладающие некоторым политическим влиянием, быть серой зоной между Россией и Западом».
В беседе с представителями СМИ Вольский заявил, что не ждет ничего хорошего от помощника госсекретаря, поскольку его «заявления всегда были враждебны по отношению к Грузии».
По словам Вольского, О’Брайен работает с Андреем Ермаком (главой Администрации президента Украины), «которого сами украинцы обвиняют в служении российским интересам».
Он также заявил, что происходящее в мире сотрудничество не соответствует интересам О’Брайена и ему подобных.
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