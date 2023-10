Подкомитет Сената США по международным отношениям провел слушания по Черному морю и обсудил вопрос Грузии

25 октября Подкомитет по вопросам Европы и сотрудничеству в региональной безопасности Комитета по международным отношениям Сената США провел слушания на тему «Оценка стратегии безопасности Госдепартамента в Черноморском регионе». На слушаниях, где председательствовала сенатор Джин Шахин, выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, который рассказал о черноморской стратегии Госдепартамента и ответил на вопросы сенаторов, в том числе Джин Шахин и Пита Рикеттса.

По словам О’Брайена, США хотят видеть «Черное море безопасным, процветающим, демократическим и глобально связанным с мировыми рынками». В ходе слушаний также поднималась тема Грузии.

Повторяющаяся история

На открытии заседания сенатор Шахин подчеркнула, что Черное море находится в центре внимания президента России Владимира Путина. Она говорила об «агрессивной повестке дня Путина и ревизионизме истории» и заявила, что Грузия была первой мишенью его «реваншистской политики».

Говоря о развитии событий, Шахин заявила, что «в 2008 году Путин аннексировал Южную Осетию и Абхазию, потому что Грузия двигалась к демократии. В 2014 году он незаконно аннексировал Крым, когда украинцы выразили поддержку членству в ЕС. В 2022 году Путин снова вторгся в Украину, когда понял, что его тактика запугивания не сработает».

Сенатор Шахин предупредила, что бесконтрольное поведение России влияет на безопасность и экономику черноморских стран.

Далее сенатор Шахин продолжила рассказ о событиях, связанных с Украиной, добавив, что «нам нужна всеобъемлющая межведомственная стратегия для этого региона. Вот почему Закон о полномочиях Сената на национальную оборону в этом году включает положение, которое призывает именно к этому – всеобъемлющей межведомственной стратегии для Черного моря».

Российская военно-морская база в Абхазии

За сенатором Шахин выступил сенатор Пит Рикеттс, который заявил, что «Путин не хочет ничего, кроме как превратить Черное море в российское озеро, а его воздушное пространство в запретную зону», но что украинские атаки бросили поставили под сомнение хваленное военно-морское доминирование России так, что «теперь она ищет место для новой военно-морской базы среди своих друзей-сепаратистов в Абхазии».

По мнению сенатора Рикеттса, «Грузия должна однозначно отвергнуть силовую игру России на своей суверенной территории».

Рикеттс также предупредил, что не следует упускать из виду желание Китая расширить свое влияние в регионе. Сенатор заявил, что черноморские союзники и партнеры должны дать Пекину четкий сигнал о том, что его пагубному влиянию нет места в Черноморском регионе.

Статус кандидата в члены ЕС и парламентские выборы 2024 года в Грузии

Отвечая на вопрос сенатора Джин Шахин, как США работают над обеспечением демократии в Грузии в контексте парламентских выборов в следующем году, помощник госсекретаря О’Брайен ответил, что США до принятия решения об отправке долгосрочной наблюдательной миссии к выборам 2024 года подождут первичного отчета Офиса ООН по подготовке к выборам.

«Мы будем работать с правительством Грузии, чтобы гарантировать, что эти выборы будут максимально свободными и справедливыми, с помощью наших замечательных партнеров, международных организаций и, самое главное, грузинского народа», – сказал О’Брайен.

Что касается статуса кандидата в члены ЕС для Грузии, он сказал, что подавляющее большинство населения Грузии поддерживает интеграцию в ЕС, но «вопрос в том, предпочтет ли небольшая группа бизнеса и другие лица, обладающие некоторым политическим влиянием, быть серой зоной между Россией и Западом». По словам О’Брайена: «наша задача – каждый раз указывать людям: сейчас наступил переломный момент, когда необходимо принять решение. Поэтому мы ввели определенные санкции и выдвинули определенные требования относительно реформ».

Противостояние влиянию Китая в Грузии

Сенатор Шахин также коснулась на слушаниях «вызывающих обеспокоенность» усилий Китая по развитию порта в Анаклия и спросила, как США поддерживают Грузию в сохранении ее независимости. Помощник госсекретаря О’Брайен заявил, что США ясно дали понять, что «критическая инфраструктура не должна принадлежать странам, которые будут воровать или подкупать страны, в которых они действуют», и «это включает в себя портовые объекты, такие как Анаклия».

О’Брайен отметил, что США выделили очень крупный кредит на строительство объекта в порту Поти, и США «работают над развитием других объектов в Грузии, чтобы они могли обрабатывать гораздо больший объем трафика».

«Отчасти это означает, что необходимо обеспечить конкуренцию, но также и то, что Анаклия должна контролироваться компанией, которая готова действовать в соответствии с верховенством закона, и мы будем продолжать настаивать на этом», – добавил О’Брайен.

