Реакции на планы по открытию пункта базирования ВМФ РФ в оккупированной Абхазии

4 октября после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания рассказал в интервью российской газете «Известия» о планах по открытию пункта постоянного базирования ВМФ России в Очамчире.

Представители властей Грузии

Саломе Зурабишвили, президент Грузии: «Незаконное, преступное и возмутительное решение России – открыть еще одну военную и первую военно-морскую базу в Очамчире, на территории суверенной Грузии. Эта провокация угрожает не только Грузии, но и всему региону. Это большое минное поле для безопасности Черного моря, завтрашнего порта Анаклия и европейского пути Грузии. Этим шагом Россия пытается усилить свое влияние в Черноморском регионе и доминировать в регионе. Я призываю партнеров Грузии и международное сообщество немедленно отреагировать».

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр: «Россия уже планирует построить третью военную базу, в данном случае военно-морскую, на нашей территории, конечно, без нашего разрешения. Это результат оккупации. Это продолжение оккупации, конечно, именно так мы, естественно, воспринимаем это незаконное решение. Я сказал им, что оккупация еще больше усугубляет ситуацию. Все прекрасно знают, что Грузия находится, и я остро описал нашу ситуацию в этом плане, что мы находимся в очень специфической ситуации, так как значительная часть территории страны оккупирована, и с учетом всего этого страна умудряется развиваться, продвигаться и реформироваться таким образом, чтобы поддерживать мир и стабильность. Здесь действительно нужна ловкость, и нам действительно есть что сказать в этом направлении».

МИД Грузии: «Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неотъемлемого региона Грузии – Абхазии в интеграционные процессы по инициативе России. Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона. Международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить Соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и прекратить незаконную оккупацию неотъемлемых регионов Грузии».

Оппозиция

Единое национальное движение: «Единое национальное движение осуждает незаконное решение России о размещении т.н. постоянной военно-морской базы в Очамчире, в оккупированной Абхазии. Это грубое нарушение суверенитета Грузии и служит усилению военной оккупации Россией 20% территорий Грузии. Осуждения этого решения оппозиционной фракцией Парламента Грузии не может быть достаточно, если мы хотим действовать как государство. До сегодняшнего утра мы воздерживались от комментариев по поводу упомянутого решения, поскольку ждали реакции властей Грузии. К сожалению, соответствующей реакции со стороны правительства «Грузинской мечты» не последовало… В Грузии должно быть правительство, которое выполнит волю большинства грузинского народа, создаст прочную и стабильную гарантию безопасности страны и демократического будущего путем интеграции в Евросоюз и НАТО. Это одновременно необходимое условие и гарантия восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем».

Бадри Джапаридзе, партия «Лело»: «Это попытка Российской Федерации перенести военные действия в Грузию, попытка перенести линию фронта в Абхазию и, соответственно, к международно признанным границам Грузии. Эти корабли несут крылатые ракеты, которыми каждый день обстреливаются украинские мирные жители. Соответственно, эти корабли являются законными целями украинских военных, а значит, строительство этой базы является прямой попыткой перенести боевые действия в Абхазию. Мы призываем наших сограждан в Абхазии противостоять этой попытке, поскольку она представляет большую угрозу их безопасности, представляет большую опасность для граждан Грузии».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Наши национальные интересы находятся в большой опасности. Российская Федерация начинает процесс аннексии с открытия военной базы в Очамчире. Каков ваш (властей Грузии) ответ, можете ли нам сказать?».

Международное сообщество

Питер Стано, пресс-спикер верховного представителя ЕС: «ЕС выражает сильную обеспокоенность по поводу сообщений о планах России создать постоянную военно-морскую базу своего Черноморского флота в самопровозглашенном регионе Абхазия, Грузия. Присутствие российских вооруженных сил в самопровозглашенных регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии является незаконным, нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, принципы международного права и международные обязательства, взятые на себя Россией, в том числе Соглашение 12 августа 2008 г. и документ, подписанный 8 сентября 2008 г. о мерах по исполнению этого соглашения. Если Россия продолжит реализацию упомянутых планов, это еще больше усилит напряженность и создаст еще больше угроз стабильности в регионе. ЕС продолжает твердо поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне границ страны».

Павел Херчински, посол ЕС в Грузии: «Позвольте мне четко заявить – ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Распространенная информация об открытии еще одной возможной российской базы в оккупированном регионе Абхазии вызывает крайнее беспокойство. Об этом вчера сообщило и Министерство иностранных дел Грузии. С нашей точки зрения, это явное нарушение Россией соглашения из шести пунктов 2008 года».

МИД Эстонии: «Эстония осуждает планы открытия российской военно-морской базы в Абхазии, оккупированном регионе Грузии. Это грубое нарушение соглашения из шести пунктов 2008 года и может дестабилизировать регион. Эстония поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ».

