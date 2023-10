Де-факто глава «Службы внешней разведки» оккупированного Цхинвальского региона Алексей Варзиев заявил в интервью местному информационному агентству «Рес», что «Грузия не намерена отказываться от своих реваншистских идей вернуть в свой состав территории» оккупированного Цхинвальского региона и Абхазии». По его словам, это подтверждается тем, что у Грузии нет желания подписывать соглашение о неприменении силы.

Варзиев подчеркнул активизацию «провокационной деятельности антиосетинских и антироссийских сил па территории Грузии», что он объяснил влиянием западных стран. «Несмотря на миролюбивую риторику официального Тбилиси, придерживающегося на текущем этапе достаточно взвешенной позиции, основанной на недопущение конфронтации в отношениях с РФ, в грузинском обществе наблюдается рост реваншистских настроений, которые активно подогреваются странами Запада», – сказал он.

«Более того, растет неприкрытое давление Вашингтона и Брюсселя на руководство Грузии. Цель очевидна – принудить Тбилиси открыть «второй фронт» против России на территории Южной Осетии», – добавил Варзиев.

По словам Варзиева, для достижения этой цели США и их союзники рассчитывают «на членов грузинских националистических и неофашистких организаций, принимавших участие в боевых действиях на Украине и вернувшихся на родину». «В частности, руководство военизированных формирований «Грузинский национальный легион» и «Кавказский легион» открыто через социальные сети интернета заявляет, что следующим этапом борьбы с Россией уже в ближайшем будущем станет восстановление территориальной целостности Грузии», – отметил он.

Варзиев также заявил, что правительство Грузии не до конца уверено, что военные действия принесут ожидаемый результат – «а именно «возвращения» территорий Южной Осетии и Абхазии. Также рассуждает здравомыслящая часть общественности Грузии».

Представители «Грузинской мечты» неоднократно обвиняли оппозицию, правительство Украины и западных партнеров Грузии в попытке открыть «второй фронт». Эту риторику осудили и назвали «дезинформацией» как оппозиция, так и западные партнеры Грузии.

Полковник запаса ФСБ России Алексей Варзиев был назначен главой «разведки» в оккупированном Цхинвальском регионе в 2017 году.

