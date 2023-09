Совместное заявление Группы друзей Грузии в ОБСЕ по случаю 15-й годовщины вторжения России в Грузию

Группа друзей Грузии в Постоянном совете ОБСЕ, в которую входят Болгария, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания и США, опубликовала совместное заявление в связи с 15-летием российско-грузинской войны 2015 г., в котором в очередной раз выразила непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ.

В заявлении выражается глубокая обеспокоенность продолжающейся оккупацией российскими силами регионов Грузии, Абхазии и Цхинвали. В документе подчеркивается важность мирного урегулирования конфликтов в соответствии с международным правом, Уставом ООН и Хельсинкским Заключительным актом.

Группа друзей осудила военную агрессию России в 2008 году, назвав ее грубым нарушением международного права. Она выразила обеспокоенность по поводу гибридной тактики и военного присутствия России в регионах Абхазии и Цхинвали, а также нарушений воздушного пространства, добавив: «мы также осуждаем продолжающуюся агрессию России против Украины».

Группа друзей приветствовала выполнение Грузией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и призвала Россию выполнить свои обязательства и отвести свои силы на позиции, которые они занимали до начала конфликта. «Мы призываем Россию отменить признание т.н. независимости регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии и обеспечить безопасное и достойное возвращение всех вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои дома в соответствии с действующим международным правом», — говорится в заявлении.

Группа выразила обеспокоенность продолжающимся возведением колючей проволоки и закрытием пунктов пересечения в Цхинвальском регионе и призвала к открытию всех пунктов пересечения. В заявлении также выражается «глубокая обеспокоенность» по поводу произвольных арестов вдоль оккупационной линии и говорится: «мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Ираклия Бебуа, Кристине Такаландзе, Асмат Тавадзе и всех тех, кто находится под произвольным арестом».

Группа поддерживает форматы Женевских международных переговоров, а также Механизмов предотвращения инцидентов и реагирования на них; В то же время она выражает обеспокоенность по поводу приостановки действия Гальского механизма по предотвращению и реагированию на инциденты и призывает к его немедленному возобновлению.

Группа приветствовала усилия по разработке «Государственной стратегии деоккупации и мирного урегулирования конфликтов», а также мирные инициативы страны, в том числе «Шаг к лучшему будущему» и «Фонд мира для лучшего будущего».

В заявлении цитируется постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от января 2021 года о том, что Россия осуществляла эффективный контроль над регионами Грузии Абхазией и Южной Осетией после достижения Соглашения о прекращении огня, в том числе посредством военного присутствия. В заявлении также упоминается решение Европейского суда от апреля 2023 года, который обязал РФ выплатить 130 миллионов евро в пользу граждан Грузии, пострадавших от конфликта, и призвал РФ полностью выполнить эти решения.

