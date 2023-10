Конституционный суд Грузии признал зарубежные визиты президента Зурабишвили неконституционными

16 октября Конституционный суд Грузии принял решение, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию страны. Суд установил, что президент нарушила Конституцию своими визитами в Европу без согласия правительства.

В решении суда указано, что 31 августа, 1 сентября и 6 сентября, когда президент находилась за рубежом с рабочими визитами, она осуществляла свои представительские полномочия в сфере внешних сношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым статью 52, подпункт «а» статьи 1 Конституции Грузии. Суд пришел к выводу, что это является нарушением Конституции.

Решение поддержали шесть из девяти членов Пленума. Председатель Конституционного суда Мераб Турава заявил, что к заключению будет приложено особое мнение трех членов Пленума Конституционного суда – Ирины Имерлишвили, Георгия Кверенчхиладзе и Теймураза Тугуши.

Это дело создает важный прецедент, поскольку это первый случай, когда Конституционный суд Грузии рассматривает дело об импичменте в пределах своей юрисдикции.

После решения суда у Парламента теперь есть две недели, чтобы созвать пленарное заседание для обсуждения и проведения голосования по импичменту президента. Парламент имеет право объявить пленарное заседание закрытым. По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, пленарное заседание состоится на текущей сессионной неделе.

12 сентября 80 депутатов подали в Конституционный суд жалобу по поводу импичмента президента Грузии. На трехдневных слушаниях президента представляли бывший депутат от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывший судья Конституционного суда Майя Копалеишвили. В слушаниях приняли участие пять депутатов «Грузинской мечты», в том числе лидер партии Ираклий Кобахидзе, а также Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили и Георгий Кахиани.

