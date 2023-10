Грузинские политики оценивают решение Конституционного суда о нарушении президентом Конституции

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, которым установил, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию страны, совершая визиты в Европу без согласия правительства.

«Civil Georgia» предлагает оценки сторон по решению Конституционного суда:

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «Сегодня Конституционный суд Грузии подтвердил простую истину о том, что Саломе Зурабишвили неоднократно, умышленно и грубо нарушала Конституцию Грузии, тем самым открыто выступая против конституционного строя и системы парламентского управления, установленного Конституцией… Этим решением Конституционный суд Грузии также подтвердил ту простую истину, что согласно Конституции Грузии, Грузия является парламентской республикой, где внутренняя и внешняя политика страны определяется и реализуется только Парламентом и Правительством. Саломе Зурабишвили предала Конституцию Грузии и присягу, принятую на Конституции Грузии».

Арчил Талаквадзе, «Грузинская мечта»: «Мы с самого начала говорили, что эта процедура импичмента имеет очень важную политическую и правовую нагрузку, и, конечно, обе цели были для нас очень важны. Как мы сказали, в соответствии с законом, этот вопрос будет вынесен на заседании Парламента и будет проведено голосование».

Гурам Мачарашвили, «Сила народа»: «Если бы я был советником (президента), я бы, конечно, посоветовал ей в качестве альтернативы между плохим и худшим выбрать плохое. Плохо, если президент уйдет в отставку, потому что Конституционный суд принял решение, что она нарушила Конституцию, будет хуже, если президент Грузии… не поверит Конституционному суду и будет нести бремя того, что называется нарушением Конституции».

Придон Инджиа, «Европейские социалисты»: «Наша политическая группа поддержит импичмент… Для того, чтобы Зурабишвили заняла свое место в обществе, наиболее целесообразным было бы, если она покинет этот пост по своей воле».

Леван Бежашвили, «Единое национальное движение»: «Мы неоднократно заявляли, что Конституционный суд напрямую контролируется «Грузинской мечтой», клан суда укомплектован их членами, поэтому не было больших ожиданий, что Конституционный суд примет объективное правовое решение… (Члена Конституционного суда) поддержали не Конституцию или правовое толкование конституционных норм, а, к сожалению, поддержали прямо версию «Грузинской мечты». Это еще раз подтверждает, что Конституционного суда больше не существует, нет независимого органа, который бы принимал какое-то объективное, государственное решение по тому или иному важному вопросу. Все подчинено вертикали «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили.

Бадри Джапаридзе, «Лело за Грузию»: «Грузинская мечта, выполняющая российские поручения, продолжает проводить политику, основанную на указаниях Путина из России. Понятно, что начало процесса импичмента президенту было продиктовано Россией, а значит, задачей «Грузинской мечты» было и есть нанести большой удар по единственному институту, который сохранил и поддерживает свою независимость. Конечно, суд озвучил то, что приказала «Грузинская мечта», а именно Кобахидзе как председатель «Грузинской мечты»… В итоге, конечно, эта попытка «Грузинской мечты» на основе инструкций, полученных из России, служит помешать Саломе Зурабишвили осуществить важнейшие визиты, которые служили получению Грузией статуса кандидата в члены ЕС, помешать ее встречам с европейскими лидерами и помешать Грузии в члены ЕС».

Теона Акубардия, парламентская политическая группа «Группа реформ»: «Мы увидели оформление захвата государства. В последнее время НБГ выполнил поручение Ираклия Кобахидзе, теперь в Конституционном суде есть 6 судей, которые безоговорочно выполняют поручение «Грузинской мечты», и это еще раз доказывает, что государство захвачено и это не служит интересам государства и народа… Это саботаж против нашего европейского будущего, в то время как высшие представители ЕС в отношении импичмента Грузии советовали, что это не способствует статусу кандидата Грузии, и мы видим этот процесс сейчас… Это, конечно, политический заказ и задание Кремля».

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: «(Решение Конституционного суда) является антизападным действием, направленным против статуса кандидата… Если бы Конституционный суд сказал, что президент не нарушила Конституцию, должен был начаться политический импичмент Ираклию Кобахидзе… потому что он ввёл в заблуждение правительство, Парламент».

Бека Лилуашвили, «За Грузию»: «Что касается решения судейской коллегии, я не думаю, что в обществе было какое-то другое ожидание. Как вы знаете, этот суд управляется посредством телефонного чата… Основная задача и цель мечты – не вести эту борьбу конкретно против Зурабишвили или кого-либо еще, а напрямую подчинить себе институт президента».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)