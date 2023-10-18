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Источник: Администрация президента Грузии
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Администрация президента возражает против ограниченное присутствие на слушаниях по импичменту

Civil.ge Send an email 18/10/2023 - 12:35
13 1 minute read

Администрация президента Грузии отреагировала на заявление Парламента от 18 октября, согласно которому в здании Парламента Грузии будет действовать «желтый уровень безопасности», а посетителям, за исключением представителей СМИ, будет запрещен вход во дворец Парламента.

Администрация президента возражает против того, чтобы Парламент рассматривал и проводил слушания по импичменту президента и такой важный процесс, как «нормальный, обычный формат работы».

12 сентября 80 депутатов подали в Конституционный суд жалобу по поводу импичмента президента Грузии.

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, согласно которому президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, посетив Европу без согласия правительства.

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Civil.ge Send an email 18/10/2023 - 12:35
13 1 minute read

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