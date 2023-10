Администрация президента возражает против ограниченное присутствие на слушаниях по импичменту

Администрация президента Грузии отреагировала на заявление Парламента от 18 октября, согласно которому в здании Парламента Грузии будет действовать «желтый уровень безопасности», а посетителям, за исключением представителей СМИ, будет запрещен вход во дворец Парламента.

Администрация президента возражает против того, чтобы Парламент рассматривал и проводил слушания по импичменту президента и такой важный процесс, как «нормальный, обычный формат работы».

12 сентября 80 депутатов подали в Конституционный суд жалобу по поводу импичмента президента Грузии.

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, согласно которому президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, посетив Европу без согласия правительства.

