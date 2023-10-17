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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Парламенте со своим первым ежегодным докладом, 6 марта, 2019 года. Фото: пресс-служба президента
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Голосование по вопросу импичмента президента пройдет 18 октября

Civil.ge Send an email 17/10/2023 - 18:47
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Голосование по вопросу импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили пройдет в Парламенте 18 октября. Об этом заявил председатель Парламента Шалва Папуашвили на сегодняшнем пленарном заседании.

По словам Папуашвили, он уже связался с Администрацией президента и получил подтверждение Саломе Зурабишвили относительно ее присутствия на заседании. Заседание Парламента начнется в 12 часов.

На сегодняшнем заседании Парламент принял постановление «О рассмотрении вопроса об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили и определении срока голосования».

Согласно постановлению, Парламент должен рассмотреть вопрос об импичменте Президенту Грузии Саломе Зурабишвили на основании заключения Конституционного суда Грузии о нарушении Конституции президентом Грузии (№3/1/1797, 16.10.2023) и проголосовать по этому вопросу в течение недели пленарных заседаний 17-20 октября осенней сессии 2023 года.

12 сентября 80 депутатов подали в Конституционный суд жалобу по поводу импичмента президента Грузии. На трехдневных слушаниях президента представляли бывший депутат от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывший судья Конституционного суда Майя Копалеишвили. В слушаниях приняли участие пять депутатов «Грузинской мечты», в том числе лидер партии Ираклий Кобахидзе, а также Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили и Георгий Кахиани

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, согласно которому президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, посетив Европу без согласия правительства.

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Civil.ge Send an email 17/10/2023 - 18:47
10 1 minute read

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