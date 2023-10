МИД Франции публикует заявление по поводу процедуры импичмента Саломе Зурабишвили

Министерство иностранных дел Франции 18 октября, за несколько часов до голосования по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили в Парламенте Грузии, опубликовало заявление, в котором говорится, что Франция приняла к сведению решение Конституционного суда Грузии о подтверждении процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, инициированной парламентским большинством при поддержке правительства.

В заявлении также говорится, что «в решающий момент для будущего страны, когда должны преобладать единство и согласованность вокруг европейских ценностей, Франция ожидает, что правительство Грузии проявит ответственность и сосредоточит свои усилия на реализации всех реформ, необходимых для укрепления демократии и верховенство закона, которые связаны с 12 приоритетами, определенными Еврокомиссией в заключении о заявке Грузии по вступлению в ЕС от июня 2022 года».

Саломе Зурабишвили родилась во Франции. В 2003 году она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В 2004-2005 годах она занимала пост министра иностранных дел Грузии. 11 марта 2006 года основала политическую партию «Путь Грузии». В 2018 году она была избрана президентом Грузии.

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, согласно которому президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, посетив Европу без согласия правительства.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)