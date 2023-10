Саломе Зурабишвили: Время мечтаний «Грузинской мечты» прошло

После принятия Конституционным судом Грузии решения о том, что президент нарушила Конституцию страны, совершая визиты в Европу без согласия правительства, Саломе Зурабишвили заявила, что решение суда ранило ее сердце, однако, по ее словам, это решение не удивило ее.

По словам президента, она никуда не собирается уходить в отставку и у нее таких планов нет. Зурабишвили подчеркнула, что решение Конституционного суда вредоносно для страны и что страна не может считаться демократической, если не будет баланса между ветвями власти. Президент также заявила, что Конституционному суду, а также каждому судье, подписавшему решение, должно быть стыдно за это решение. Она также отметила, что институт президента является единственным независимым институтом в стране.

«Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним камнем. Это попытка (Грузинской) «мечты», но время мечтаний (Грузинской) «мечты» прошло. Пусть они сами подумают, какая Саломе Зурабишвили для них была лучше. Меня это не интересует, меня интересует, где я больше буду полезна этой стране: как свободный политик или как президент, который продолжит свой мандат, это нам покажет ближайшее будущее», – заявила президент.

Саломе Зурабишвили призвала оппозицию выйти на улицы против импичмента.

По ее словам, все общество едино на европейском пути. «Вместе мы добьемся этого результата», – добавила она.

