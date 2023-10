Гарибашвили: «прошло время, когда президент считала себя выше закона и Конституции»

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил 17 октября, что «в этой стране прошло время, когда президент считала себя выше закона и Конституции».

В беседе с представителями СМИ премьер-министр отметил, что «часть граждан ожидала от Саломе Зурабишвили, что она внесет в грузинскую политику европейские стандарты, а это означает, что все уважают закон и Конституцию».

По словам Гарибашвили, решение Конституционного суда является «печальным фактом», поскольку «оно доказывает, что глава государства нарушила Конституцию». Он отметил, что этот факт «как премьер-министра этой страны и как рядового гражданина действительно не очень радует».

«Я не хочу, чтобы президент моей страны был нарушителем Конституции или какого-либо закона», – заявил премьер-министр.

По его словам, вместо того, чтобы президенту подавала пример соблюдения закона и основного закона – Конституции другим, публичным служащим и будущим президентам, она, наоборот, «грубо, демонстративно, неоднократно нарушала Конституцию».

Премьер-министр заявил, что в «Грузинской мечте» с самого начала не было ожидания или «иллюзии», что большинство соберет необходимое количество голосов для импичмента в Парламенте, но «мы, власти страны, члены правительства, члены парламента, законодатели… должны быть примерами». Мы должны напомнить президенту и всем, что время, когда президент считала себя выше закона, выше Конституции, в этой стране прошло. Это очень печально».

«От госпожи Саломе, вы, наверное, согласитесь, что часть наших граждан ожидала, что она внедрит европейский стандарт в грузинскую политику. Европейский стандарт подразумевает, что все следуют закону и Конституции. Вместо этого мы получили совершенно противоположную картину, когда госпожа Саломе заявила нам, что не признает Конституцию. Это позорный факт», – сказал премьер-министр.

По его словам, правящая команда «не боится, чтобы кто-то был оппозиционером», и добавил, что «рейтинг Саломе Зурабишвили составлял 1%, когда она была в оппозиции». «Грузинская мечта» привела этого человека и сделала ее президентом благодаря рейтингу «Грузинской мечты».

12 сентября 80 депутатов подали в Конституционный суд жалобу по поводу импичмента президента Грузии. На трехдневных слушаниях президента представляли бывший депутат от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывший судья Конституционного суда Майя Копалеишвили. В слушаниях приняли участие пять депутатов «Грузинской мечты», в том числе лидер партии Ираклий Кобахидзе, а также Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили и Георгий Кахиани

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, согласно которому президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, посетив Европу без согласия правительства.

