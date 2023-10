Представители президента: решение Конституционного суда является политическим

Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили, которые представляли Саломе Зурабишвили в Конституционном суде, рассматривавшем дело об импичменте президента Грузии, заявили на пресс-конференции 16 октября, что решение суда является политическим. Пресс-конференции предшествовало оглашение Конституционным судом собственного решения, согласно которому президент Зурабишвили нарушила Конституцию страны, совершив визиты в Европу без согласия правительства.

Тамар Чугошвили заявила, что парламент не смог представить никаких доказательств, которые подтвердили бы, что президента препятствовала предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, хотя суд полностью разделил позицию «Грузинской мечты».

«Мы очень хотели, чтобы процесс остался законной плоскости, но, к сожалению, суд решил стать политической стороной», – добавила Чугошвили.

Другой представитель президента Майя Копалеишвили заявила, что «Конституционный суд полностью, один за другим, разделил мнение авторов конституционного представления, даже не внося никаких изменений в их мнения, термины, лишь добавляя отдельные определения и полностью перенеся полномочия президента во внешних сношениях в подпункт а) пункта первого статьи 52 (согласно которому, президент «с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с другими государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей других государств и международных организаций; назначает и освобождает от должности послов Грузии и глав дипломатических миссий по представлению правительства)».

По ее словам, «Конституционный суд даже не удосужился» произвести определенную дифференциацию, что мог сделать президент за пределами статьи 52 и «имеет ли президент возможность осуществлять минимальные отношения во внешних отношениях».

