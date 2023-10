Венецианская комиссия призывает власти Грузии реализовать стратегию реформ «без необоснованной задержки»

Венецианская комиссия в очередном заключении, опубликованном по Органическому закону Грузии «Об общих судах», приветствовала некоторые поправки, внесенные в Органический закон в июне 2023 года, а также в сентябре 2023 года, но отметила, что «важные предыдущие рекомендации еще не были приняты во внимание». Комиссия призвала власти Грузии реализовать «стратегию реформ без необоснованной задержки».

Комиссия оценила выполнение пяти основных рекомендаций заключения от марта 2023 года. По данным комиссии, первая ключевая рекомендация по всеобъемлющей реформе Высшего совета юстиции не была реализована властями Грузии ни с поправками от июня 2023 года, ни с проектом поправок от сентября 2023 года. В комиссии также отметили, что «всеобъемлющая реформа Высшего совета юстиции означает эффективное разрешение существующих обвинений в недобросовестности Высшего совета юстиции, пересмотр его полномочий, функций, порядка принятия решений и правил избрания членов». В заключении подчеркивается, что «незначительные или технические изменения в законе не могут реализовать эту рекомендацию», но процесс реформы должен быть тщательным и инклюзивным, с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.

Вторая ключевая рекомендация, предусматривающая ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в случае перевода или командирования судей, остается невыполненной, несмотря на изменение соответствующего положения и принятие проекта поправок. Третья рекомендация, предусматривавшая пересмотр порядка увольнения судей, была реализована. Четвертая рекомендация заключалась в ограничении оснований дисциплинарной ответственности судьи за нарушение судьями принципа «политической нейтральности», и, по мнению комиссии, эта рекомендация была частично реализована (хотя, в случае принятия предложений, включенных в проект поправок, от сентября 2023 года, они были бы посчитаны реализованными); Пятая рекомендация касалась усиления обязательности решений Верховного суда. По мнению комиссии, эта рекомендация частично реализована и в нее может быть внесено дальнейшее изменение, в котором будет предусмотрено, что Высший совет юстиции должен выполнять решения, принятые Верховным судом после апелляции.

В заключении комиссии говорится, что поправка от июня 2023 года и проект поправок от сентября 2023 года не учитывают остальные рекомендации, а именно ужесточение возрастных критериев для кандидатов на должности судей Верховного суда; Антитупиковый механизм в процедуре подачи заявления в Верховный суд; добавление к т.н. процедуре «перераспределения» кандидатов конкретных требований (в том числе специализации); Сокращение срока полномочий председателя Верховного суда.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге 18 сентября, что правящая партия примет определенные меры для выполнения условий, установленных Еврокомиссией для получения статуса кандидата. Среди этих мер он назвал принятие дополнительных поправок к Закону «Об общих судах», которые, как он отметил, будут направлены на рассмотрение Венецианской комиссии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)