Венецианская комиссия критикует изменения в Законе об общих судах

Венецианская комиссия подвергла критике поправки к Закону «Об общих судах», принятые депутатами Грузинской мечты от декабря 2021 года, в которых установлены новые правила для проступков судей, а также изменены основания для повторного назначения судей, откомандирования в другой суд и понижения в должности.

В заключении, которое было опубликовано 20 июня, выражается сожаление по поводу того, что изменения были «внесены слишком быстро, им не хватало прозрачности с точки зрения мотивов и целей, и что они были реализованы без инклюзивных и эффективных консультаций».

В заключении подчеркивается, что «совокупный эффект» изменений от декабря 2021 года может «оказать жалящее воздействие на свободу выражения мнений судей и внутреннюю независимость в судебной власти».

Повторное представление судей

Относительно изменений, касающихся повторного выдвижения судей, комиссия отметила, что на первый взгляд это правило кажется разумным. Однако, по ее заявлению, изменение не показывает, по сравнению с первым туром, каким квалификационным требованиям должен соответствовать кандидат в судьи во время второго тура.

По мнению комиссии, также «неясно», может ли Высший совет юстиции выдвигать кандидатов, получивших при оценке более низкие баллы, чем те кандидаты, которые были отклонены в первом же туре. В данном случае эта норма позволит Высшему совету юстиции обойти принцип квалификации и поставить под угрозу принцип отбора судей по заслугам.

Перевод судей в другой суд, командировка

Поправки к статье 37 (1) Закона «Об общих судах«, который регулирует порядок перевода судей в другой суд, наделяют Высший совет юстиции полномочиями по переводу судьи в другой суд без жеребьевки или географических ограничений, как это было прежде. По мнению Венецианской комиссии, это позволяет Высшему совету юстиции «свободно выбирать судей, которые против их воли будут отправлены в суд в масштабах Грузии».

Венецианская комиссия расценила направление последнего в другой суд на срок до четырех лет без согласия судьи как «однозначно несоразмерный» акт.

Комиссия подчеркнула, что несмотря на то, что несменяемость судей не является нормой, в целом перевод судей без их согласия допустим только в исключительных случаях, что признано Европейским судом по правам человека. Она также заявила, что несменяемость судей в отношении их независимости подчеркивается и в решениях Суда правосудия ЕС.

«Трудно понять, как изменение процедуры отбора по неслучайной выборке может быть оправдано без каких-либо географических ограничений», — заявила комиссия.

По мнению комиссии, аргументы, представленные правительством по этому поводу, не «заслуживают доверия», а отдельные разделы могут быть оценены как «очень расплывчатые и неясные».

В критическом мнении также говорится, что поправки «значительно расширяют полномочия Высшего совета судей над судьями и могут рассматриваться как серьезное вмешательство в безопасность исполнения полномочий судьей».

«В то время, когда изменения, внесенные в статью 37 (1), сами по себе проблематичны, они вызывают особую тревогу, учитывая конкретный контекст, в котором они были сделаны. Все лица, кто встречался с делегацией Венецианской комиссии, утверждали, что настоящая цель поправок 2021 года — дать Высшему совету юстиции полномочия контролировать судей и заставлять их замолчать».

Уклонение судей от судебного разбирательства

Что касается изменений, регулирующих уклонение судей от участия в судебных процессах, комиссия отметила, что эти изменения, как представляется, обеспечивают дополнительные гарантии.

Но она также отметила, что неясно, что подразумевается под «продолжением нарушения трудовой дисциплины», и добавила, что такой тип критерия для строгих мер, как уклонение, «очень расплывчатый».

Комиссия заявила, что соблюдение принципа соразмерности «принципиально важно».

Срок полномочий Высшего совета юстиции, дисциплинарные проступки

Венецианская комиссия заявила, что в пояснительной записке не содержится конкретного обоснования поправки к пункту 12 статьи 47, который также отменяет запрет на избрание в качестве члена Высшего совета юстиции дважды подряд.

Со ссылкой на Консультативный совета европейских судей (КСЕС), комиссия заявила, что «следует избегать переизбрания членов на полной ставке в пользу более длительных фиксированных сроков, которые обеспечили бы независимость».

Отметив, что запись о «выражении судьей мнения в нарушение принципа политической нейтральности» является дисциплинарным проступком, комиссия подчеркнула, что судья имеет право на свободу слова.

Комиссия заявила, что право и обязанность судьи на независимость и беспристрастность подразумевают, что его свобода выражения мнений и право на политическую ассоциацию могут быть легитимно ограничены, добавив, что судьям не следует полностью запрещать участие в общественной деятельности, выходящей за рамки их официальных обязанностей.

«При регулировании беспристрастности судей необходимо соблюдать баланс между фундаментальным правом на свободу выражения мнений и законными интересами государства, чтобы обеспечить беспристрастность и неполитичность судебной системы», — говорится в заявлении Венецианской комиссии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)