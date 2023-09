«Грузинская мечта» планирует мероприятия по выполнению условий Еврокомиссии

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге 18 сентября, что правящая партия реализует определенные мероприятия для выполнения условий, поставленных Еврокомиссией для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

По словам Кобахидзе, определены 4 вопроса, по которым Еврокомиссия хочет увидеть прогресс к концу сентября этого года.

В частности, Кобахидзе сообщил, что план действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию. Он отметил, что депутаты правящей партии отклонят действующую версию закона о деолигархизации, третье чтение которого запланировано на сегодняшнем заседании Парламента.

Венецианская комиссия подвергла критике законопроект за то, что в нем применен «персональный», а не «системный» подход к объявлению конкретных лиц «олигархами». Новый план действий недавно был одобрен Комитетом по европейской интеграции, однако документ недоступен для публичного обозрения.

Кобахидзе также заявил, что парламентское большинство подготовило закон об общих судах, который также будет отправлен на рассмотрение Венецианской комиссии. По его словам, в Парламенте Грузии инициирован проект поправок в «Избирательный кодекс», который касается вопроса избрания председателя и членов ЦИК. «Парламент рассмотрит и примет этот законопроект в первом чтении в течение текущей сессионной недели. По рекомендации Еврокомиссии, до конца этой недели законопроект также будет направлен в Венецианскую комиссию», – сказал он.

Кобахидзе также отметил, что законопроекты, касающиеся создания Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных, будут направлены в Венецианскую комиссию до конца этой недели.

Председатель «Грузинской мечты» также сказал, что в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии:

В ближайшее время будет утвержден документ по оценке национальных рисков по отмыванию денег;

Также будет подготовлен первоначальный проект Плана действий Стратегии в области прав человека;

Информация о расследовании, связанном с выявлением и привлечением к ответственности организаторов насилия, произошедшего 5 июля 2021 года, будет направлена ​​в Еврокомиссию;

Будут продолжены общие и отраслевые координационные встречи с неправительственными организациями.

«Как видите, власть Грузии делает все для того, чтобы не оставить ни малейшего повода для того, чтобы Грузии, грузинскому народу и власти Грузии в очередной раз отказали в статусе кандидата», – добавил Кобахидзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)