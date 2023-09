Натиа Турнава обвиняет президента Зурабишвили в «давлении»

Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натиа Турнава в интервью телекомпании «Имеди» обвинила президента Грузии Саломе Зурабишвили в «давлении» на Совет Национального банка и лично на нее.

Турнава заявила, что она приняла решение в соответствии с Конституцией Грузии, и что отныне граждане Грузии будут более защищены, «даже под влиянием международных санкционных режимов».

В ответ на критику Саломе Зурабишвили о том, что Турнава не оправдала ожиданий, исполняющий обязанности президента НБГ заявила, что для нее «самой сильной мерой» является то, чтобы оправдать надежды общества на «ценовую стабильность и финансовую стабильность».

