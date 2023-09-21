Госдеп: Тем, кто осуществляет транзакции с Парцхаладзе, грозят санкции
Госдепартамент США письменно ответил на вопрос телекомпании «Формула» о решении Национального банка Грузии в отношении Отара Парцхаладзе, где выразил обеспокоенность и предупредил о возможных санкциях.
Госдепартамент заявил, что сожалеет о «решении Национального банка Грузии», добавив, что физические и юридические лица, которые осуществляют транзакции с Парцхаладзе или другими физическими лицами, попавшими под санкции США в рамках санкций, связанных с Россией, подвергают себя риску санкций.
Госдепартамент также отметил, что банковская система Грузии является одним из лучших достижений в демократической истории Грузии и подчеркнул, что независимый национальный банк является краеугольным камнем здоровой экономики любой страны.
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