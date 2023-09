Политические оценки: изменение регулирования НБГ в пользу Парцхаладзе

19 сентября Национальный банк Грузии заявил, что согласно решению президента банка международные санкции не будут применяться к гражданину Грузии, если грузинский суд не вынес против него обвинительный приговор по соответствующему делу. Этим изменением Национальный банк Грузии восстановил доступ к банковским активам и осуществлению финансовых операций Отару Парцхаладзе, против которого США ввели санкции.

Шумное заседание Парламента

На сегодняшнем заседании Парламента оппозиция потребовала проведения дебатов по вопросу Отара Парцхаладзе и решения Национального банка, что привело к физическому противостоянию. Заседание все равно состоялось в соответствии с текущей повесткой дня, и депутатам пришлось выслушать министра культуры Тею Цулукиани.

Во время выступления Теи Цулукиани женщины-депутаты от оппозиции закрыли трибуну флагом, на котором была нанесена знаменита фраза, связанной с российским военным кораблем, в отношении «Грузинской мечты». Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе был изгнан из зала заседаний. Беспорядки продолжились в вестибюле Парламента. Депутаты от оппозиции называли представителей «Грузинской мечты» «русскими», а правящая команда называла их «агентами».

Сегодня же вечером оппозиционные партии решили провести акцию протеста у НБГ. Собравшиеся требуют, чтобы представители правящей команды прекратили защищать Парцхаладзе, попавшего под санкции США, в ущерб финансовой стабильности Грузии. Кроме того, они требуют отставки Натии Турнава.

«Civil Georgia» предлагаем комментарии правящей команды и оппозиции по поводу решения Национального банка.

Правящая команда

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «Государство обязано защитить любого гражданина Грузии. Что касается оппозиции, почему они обо всем этом говорят? Потому что для них не существует ни государства, ни гражданина Грузии. Они иностранные агенты и для них существуют только задания. Это их мотивация… В этой стране есть Конституция, которая полностью соответствует международным правовым актам в сфере защиты прав человека. Помимо прочего Конституция Грузии защищает право на собственность, презумпцию невиновности и, конечно же, все государственные структуры должны действовать в соответствии с Конституцией страны и международными соглашениями… В рамках этого расследования началось изучение. необходимо будет запросить всю информацию относительно агентства (Парцхаладзе)… при наличии соответствующих доказательств… в приказе НБГ написано, что в случае вступления обвинительного приговора в законную силу, в данном случае, санкции будут применены и к соответствующему лицу».

Георгий Вольский, «Грузинская мечта», первый вице-спикер Парламента: «Нельзя вводить санкции против человека без серьезной информации, которая должна быть использована местной властью для принятия соответствующих решений… Я уверен, что у расследования будет такая возможность. Никто не вмешивался (в решение НБГ).

Оппозиция

Леван Бежашвили, «Единое национальное движение»: «Решение НБГ антигосударственное и преступное. Это решение НБГ является выражением беспрецедентного беззакония… За этим последует финансовая изоляция, проблема возникнет у грузинских банков, международных переводов, вкладов граждан, пенсионной и зарплатной системам. Поэтому мы, «Национальное движение» требуем, чтобы Совет Национального банка собрался… чтобы отменить единоличное решение Натии Турнава».

Михаил Даушвили, парламентская политическая группа «За Грузию»: «Ради защиты Парцхаладзе (Грузинская) мечта готова отодвинуть интересы нашей страны и граждан на второй план. Другой факт заключается в том, что Национальный банк Грузии напрямую служит защите интересов партии и нескольких семей в этой стране. Создание угрозы финансовой системе означает, что завтра и послезавтра любому из наших граждан может возникнуть угроза при осуществлении (банковских) операций».

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: «В рядах властей Грузии есть агенты более высокого ранга, чем Парцхаладзе, и им необходимо изменить правила регуляций, чтобы в будущем, в случае разоблачения нового человека со стороны США, на него это не распространилось… Парцхаладзе – агент, которого расшифровали… Теперь агенты, которых разоблачат в будущем, заблаговременно пытаются успеть вывести деньги из Грузии».

Мамука Хазарадзе, «Лело»: «Своим решением Натиа Турнава практически выполняет поручение Бидзины Иванишвили, а значит, и России по процессу разрушения независимого института нашей страны. Это очень большой ущерб и большая опасность для того, чтобы наш международный партнер ввел серьезные санкции в отношении банковской системы в будущем… Совет Национального банка должен выступить и разъяснить, при каких условиях было принято это решение. Какое воздействие было оказано».

Роман Гоциридзе, парламентская оппозиция «Еврооптимисты»: «Этот человек марионетка, Натиа Турнавы, против которой должны быть введены санкции и ее следует выгнать из НБГ».

