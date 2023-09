Комментарии по поводу заявления СГБ Грузии о подготовке дестабилизации и гражданских беспорядках

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила 18 сентября, что «определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре-декабре этого года, конечной целью которых является смена власти насильственным путем».

«Civil Georgia» предлагает оценки сторон по этой теме.

Комментарии лиц, указанных в заявлении СГБ Грузии

Мамука Мамулашвили, командир «Грузинского легиона» в Украине: «Давайте назовем все тем именем, которое есть на самом деле – правительство Грузии выполняет российскую задачу и пытается проводить дискредитацию. На самом деле они хотят создать трудности «Грузинскому легиону» и получили именно такое задание. Это примерно такой же сценарий, который разыграли в России и приговорили нас к 25-25 годам заключения членов Грузинского легиона. Что касается Гии (Лорткипанидзе), я дружу с Гией, но глупо говорить о таких вещах. Батурин – я не знаю, о ком идет речь… Это примитивный российский сценарий, России довольно много досталось от «Грузинского легиона» и теперь пытается отомстить».

Георгий Меладзе, ассоциированный профессор Государственного университета Илии и директор организации CANVAS: «СГБ говорит о переворотах… что она делает всегда, и на этот раз ко всему этому добавляет организацию «Canvas». В настоящее время я являюсь директором «Canvas Грузия» и не планирую никакого переворота. Единственная цель заявления – запугать активных людей! Заявление против меня было опубликовано весной. Автором заявления был Кобахидзе, и уже тогда он назвал меня «экстремистом». За последние 20 лет я работал со многими группами и активистами, и мне очень важно думать и действовать вместе с активными людьми в гражданском обществе для создания более эффективных систем управления. То, что сегодня делает СГБ, я слышал подобные заявления от авторитарных государств».

Другие комментарии

Шалва Папуашвили, «Грузинская мечта», председатель Парламента: «Это результаты расследования, которое основано на соответствующих доказательствах. Все это частично замечало и общественность, она видела, к чему иногда приводит общественность радикальная оппозиция, и это не первая ее попытка прийти к власти путем деструкции и обхода выборов. Поэтому, конечно, это серьезное дело. Важно, что, с одной стороны, СГБ предупредила об этом общественность, заранее предоставила информацию, с другой стороны, мы уже в очередной раз видели материалы расследования по Гии Лорткипанидзе, которого уличили во второй раз в организации заговоров против Грузии. Этот человек – грузин по национальности, негрузин душой и сердцем, пытается устроить беспорядки в Грузии».

Гиви Миканадзе, «Грузинская мечта», председатель парламентского Комитета по образованию и науке: «Радикалы не могут никоим образом реабилитировать себя в обществе и завоевать какое-либо доверие, чтобы они могли добиться хоть какого-то прогресса легитимным путем. Вместо этого радикальное крыло продемонстрировало полную люстрацию, сняло маску и окончательно убедило общественность в том, что их единственное намерение и цель – это их собственные, личные и узкопартийные интересы. На этом фоне они видят обстоятельства, что у них нет ни шанса, ни перспективы. И в 2024 году, и на последующих выборах, и уже заранее, они стараются максимально использовать каждый возможный момент, чтобы внести дестабилизацию в Грузию».

Гурам Мачарашвили, политическая группа «Сила народа», депутат: «У нас было множество доказательств, которые мы предоставили общественности, и так получилось, что Служба государственной безопасности все это официально подтвердила. Грузинскому обществу стало известно, что коварные планы, которые имели и имеют представители радикальной оппозиции против собственного государства и Родины, в Грузии и за рубежом, реальны… Мы должны быть бдительны потому, что есть враги Грузии как внутри страны, так и за ее пределами, которые раздражены успехами, миром, экономическим развитием Грузии и хотят распада, развала и открытия второго фронта».

Вато Шакаришвили, основатель общественного движения «Грузия прежде всего»: «Служба госбезопасности, представив конкретные факты, лица и связи, подтвердила то, что мы знали давно – за пределами страны разработан сценарий «маеданизации» улиц Тбилиси. Сторонники глобальной партии войны хотят жертвами, кровью и беспорядками сменить власть, которая поставила интересы собственной страны и народа выше интересов зарубежных стран. На фоне неудавшегося украинского контрнаступления второй фронт сегодня актуален как никогда!… Грузия встает на рельсы мира и стабильности, перевести откуда ее будет очень сложно сегодняшней администрации США, которая уже столкнулась с катастрофой, так что время поджимает, срочная «маеданизация» в октябре-декабре… Советую всем, кого с помощью пропаганду стараются вовлечь в этот сценарий, пересмотреть опыт» Украины… и те, кто это планирует и сознательно ввязывается в создание беспорядков нашей едва умиротворенной страны, должны знать, что помимо закона им придется ответить перед грузинским народом».

Леван Хабеишвили, партия «Единое национальное движение»: «Для того, чтобы спасти «рядового» Парцхаладзе, в дело вступили российские шпионы, которые подтвердили, что Служба госбезопасности также находится под влиянием Парцхаладзе, т.е. российской ФСБ. Заявление другого российского шпиона Григола Лилуашвили о государственном перевороте является доказательством российского влияния в государственных учреждениях. Из этого заявления становится ясно, что круг шпионов гораздо шире, чем можно себе представить».

Паата Манджгаладзе, партия «Стратегия Агмашенебели»: «Кадры Парцхаладзе есть не только в прокуратуре и финансовой полиции, но и в Службе госбезопасности. Они пытаются прикрыть большой скандал, связанный с раскрытием крупной российской агентурной сети, о которой говорил Госдепартамент США, и была спланирована т. н. спецоперация по спасению рядового Парцхаладзе».

Давид Усупашвили, партия «Лело»: «У власти вошло в привычку объявлять о бедствиях осенью и весной, что они точно знают, что кто-то собирается устроить государственный переворот, что на кого-то в Грузии нападут с оружием… или кто-то направляется в Грузию, или организует здесь, и до сих пор ни одного конкретного человека ни весной, ни осенью мы не видели, ни одного факта, расследованного правоохранителями. Начинают расследование по статье о государственном перевороте, и максимум мы можем видеть драку на улице во время митингов. Почему так происходит, я думаю, вопрос здесь совершенно неуместен, потому что совершенно однозначно – похоже, они ожидают для себя тяжелую политическую ситуацию в октябре-декабре и теперь обо всем этом заявляют. Мы, «Лело», уже не можем воспринимать эту информацию всерьез и больше не реагируем. Что касается самих переворотов туда и переворотов сюда, в этом мы не участвуем ни в реальности и ни в сказках, и вообще дистанцируемся от всего, как от тех, кто об этом думает, так и от тех, кто спекулирует на этой теме».

Михаил Даушвили, парламентская политическая группа «За Грузию»: «Раз они делают это заявление, они должны показать обществу, откуда это все берется, и если есть что расследовать, то, конечно, надо расследовать все это, и если кто-то совершил преступление, эти люди должны быть наказаны… Я не могу сказать, все это носит профилактический характер или нет. Одно могу сказать: если преступление готовится или совершается преступление, его необходимо расследовать и предпринимать конкретные шаги».

Иаго Хвичия, партия «Гирчи»: «Когда Советский Союз боролся с иностранными агентами и готовил собственное население, что якобы они (агенты) собираются что-то устроить в стране, когда они искали контрреволюционеров, это примерно такая же охота за «ведьмами».

Элене Хоштария, партия «Дроа»: «Короче, я вообще не буду комментировать этот бред реальная повестка дня – это Парцхаладзе и объятия (Грузинской) мечты с ФСБ России. Пришло время понимать трюки, которым они научились в России».

Каха Окриашвили, партия «Прогресс и свобода»: «СГБ ответила на разоблачение Госдепартаментом США российского агента Отара Парцхаладзе своим заявлением о перевороте! Сегодня СГБ обнародовало информацию не о возможном, а уже запланированном т. н. государственном перевороте. СГБ неоднократно делала подобные заявления в прошлом, и все они оказывались ложью и «фейком»… Этим заявлением они ответили на введение Госдепартаментом США санкций против российского агента Отара Парцхаладзе».

Учредитель телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия отреагировал на заявление в соцсети: «Опубликован очередной бред СГБ, из серии «Революция покрышек». Цель — перекрыть новости о катастрофе Парцхаладзе и превращении правительственного самолета в такси. Выложили случайные имена, фамилии, организации, оставили многоточия, как будто у них еще есть имена и фамилии каких-то людей, и пока их не говорят. Они анонсировали новый сезон «охоты на ведьм» и практически подтвердили, что знают, что статус страна не получит… либо веские и прямые доказательства, либо игнор бреду».

