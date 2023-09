Жозеп Боррель: Грузия не должна упустить историческую возможность

Грузия ждет рекомендации Еврокомиссии для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, о чем будет объявлено в следующем месяце. За этой рекомендацией последует решение ЕС о статусе кандидата, которое государства-члены ЕС примут в декабре. Обе стороны – Грузия и Евросоюз – согласны, что сейчас важный момент для их отношений. Перед визитом верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Грузию «Civil Georgia» обратился к нему с вопросами по важным для Грузии и региона темам.

Добро пожаловать в Грузию. Вы посещаете нашу страну в очень важный момент для отношений ЕС-Грузия – за несколько недель до ожидаемой публикации отчета о расширении ЕС. Каким будет ваше главное послание во время визита?

Это мой первый официальный визит в Грузию в качестве верховного представителя. В этот исторический момент в отношениях ЕС-Грузия это будет прекрасная возможность обсудить прогресс Грузии на пути к европейской интеграции и обменяться мнениями по более широким внешнеполитическим и региональным вопросам. Грузия является важным партнером ЕС, и я здесь, чтобы подтвердить приверженность ЕС поддержке прогресса Грузии на пути к вступлению в ЕС. Мы видим, что абсолютное большинство населения Грузии твердо поддерживает европейскую интеграцию. Граждане Грузии полностью разделяют ценности ЕС. На протяжении многих лет это происходило последовательно. Когда мы приедем в Грузию, мы также отметим 15-летие создания Миссии наблюдателей ЕС. Эта миссия является весьма ощутимым символом приверженности ЕС миру и стабильности в Грузии. Мое главное послание таково: мы заботимся о Грузии и поддерживаем Грузию; перед страной возникла историческая возможность, особенно сейчас. Ответственностью всех акторов, особенно властей, является то, чтобы воспользоваться этой возможностью и не упустить ее.

Правительство «Грузинской мечты» говорит, что 12 приоритетов Евросоюза в основном выполнены. Как вы считаете, какова будет оценка Еврокомиссии? На ваш взгляд, какие переломные факторы повлияют на решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата?

Расширение ЕС – это процесс, основанный на заслугах. Предстоящая работа очень четко определена, и результаты зависят от выполнения этой работы страной-соискателем. Еврокомиссия уже представила т.н. устный отчет о прогрессе, достигнутом Грузией, Украиной и Молдовой по приоритетам, установленным Европейским Советом в июне прошлого года. Проделанная Грузией работа признана, но необходимы дополнительные усилия.

Осенью Еврокомиссия опубликует гораздо более обширный и всеобъемлющий отчет обо всех десяти странах, участвующих в процессе вступления в ЕС, включая Грузию. Эта объективная оценка, проведенная комиссией, покажет нам ясную картину того, чего добилась Грузия в плане реформ, а также даст рекомендации на следующий год. Доклад представляет собой основу для мотивированного решения, которое лидеры 27 стран ЕС примут в декабре. Такое решение принимается единогласно. До принятия этого важного для будущего Грузии решения осталось мало времени, поэтому мы настоятельно призываем власти Грузии использовать эту возможность. Результат полностью зависит от заслуг Грузии. Я не могу заранее предсказать, каким будет доклад осенью. Все, что я могу сказать, это то, что вступление – это тяжелая работа и что выполнение всех 12 приоритетов – это только начало процесса.

«Расширение ЕС больше не является только мечтой», — заявил президент Европейского совета на Стратегическом форуме в Бледе на прошлой неделе, добавив, что ЕС должен быть готов к следующему расширению к 2030 году. Как бы вы оценили это заявление? Согласны ли вы с ним?

Бесспорно, расширение ЕС больше не является областью мечтаний. На данный момент ясно, что расширение всегда будет процессом, основанным на заслугах. Это означает, что страна присоединится, когда она будет соответствовать необходимым политическим и экономическим критериям. В то же время я считаю, что для придания политического импульса этому процессу хорошо иметь политическую цель – горизонт. Это касается и нас, Европейского союза, поскольку мы готовы к расширению, которое может добавить к ЕС еще 10 членов. Я думаю, что предложение некой «временной цели» мобилизует будущую энергию как у нас, так и у стран-кандидатов, хотя ясно, что каждая страна-кандидат должна выполнить условия членства, иначе цель не будет реализована.

В следующем году избиратели Грузии примут участие в парламентских выборах. Мы уже видим признаки предвыборной кампании. Каково ваше послание им? Чего ЕС ожидает от властей и других политиков?

Действительно, в следующем году в Грузии пройдут очень важные – первые, полностью пропорциональные выборы. Ожидается, что Грузия, как страна, стремящаяся к членству в ЕС, проведет свободные и справедливые выборы в соответствии с международными стандартами и стандартами ЕС, и мы, безусловно, ожидаем, что предвыборный период будет мирным и инклюзивным. В прошлогоднем заключении Еврокомиссии подчеркивалось наличие здоровой избирательной системы – одного из 12 приоритетов, – которые Грузия должна выполнить. Это заключение также выявило некоторые недостатки, на которые грузинским властям следует обратить внимание. Это важный элемент консолидации демократии и соблюдения верховенства закона – основных принципов, на которых основан ЕС. Выборы всегда являются очень важным индикатором того, насколько демократична страна и насколько здоровыми являются ее институты. Надеюсь, что мы увидим выборы такими же здоровыми и демократичными, как в ЕС.

Чтобы лоббировать кандидатуру Грузии на вступление в ЕС, президент Грузии начала серию визитов в Евросоюз, на которые правительство отказало ей в разрешении. Как в Брюсселе оценивают намерение правительства начать процедуру импичмента президенту Зурабишвили?

Для того, чтобы страна стала членом ЕС, она должна иметь стабильные институты, обеспечивающие демократию и верховенство закона. Это также один из 12 приоритетов, установленных ЕС, наряду с приоритетами деполяризации и возможностей сотрудничества между политическими партиями. В этой призме мы видим все политические события в Грузии. Во время моего визита в Грузию я встречусь с президентом, а также премьер-министром и всеми парламентскими политическими партиями. Мы ценим приверженность президента европейским ценностям и ее европейское видение в отношении Грузии. Единство сейчас важнее, чем когда-либо. Работа, проделанная Грузией, в долгосрочной перспективе может быть устойчивой только в том случае, если программа реформ будет поддержана всеми политическими силами. В прошлом году все собеседники из Грузии, с которыми мы встретились в Брюсселе, выразили готовность двигаться вперед по пути ЕС. Надеюсь, что эта общая цель станет объединяющим фактором и основой для большей инклюзивности и деполяризации. Это означает больше сотрудничества и меньше напряженности.

В заключении Еврокомиссии от июня 2022 года подчеркивается необходимость большего приближения Грузии к единой внешней политике и политике безопасности. В грузинских СМИ заговорили о низких показателях присоединения Тбилиси к заявлениям и решениям ЕС. Можете ли вы рассказать нам, почему это важно и насколько это важно для Еврокомиссии и стран-членов ЕС при принятии решения о статусе кандидата?

Мы ожидаем, что Грузия, как страна, стремящаяся к членству в ЕС, присоединится к решениям и действиям внешней политики ЕС. Есть страны-кандидаты, которые выполняют это обязательство на 100%. В прошлом году уровень соблюдения требований в Грузии был уже низким – 44%, а сейчас он составляет 43%. Это имеет большое значение для ЕС, поскольку наша внешняя политика руководствуется консенсусом. Имея низкую поддержку внешнеполитических заявлений (43%), Грузия показывает, что у нее есть потенциал подорвать такой консенсус. И государства-члены уделяют этому большое внимание.

Недавно Россия предприняла ряд шагов, свидетельствующих о сближении с Грузией и которые грузинское правительство приветствовало. Среди них – отмена визового режима, установление прямого авиасообщения, введение квоты на получение грузинскими студентами бесплатного образования в российских вузах и т.д. Эти шаги обеспокоили часть общественности тем, что возникнет угроза безопасности. Учитывая политику Евросоюза в отношении России, как вы оцениваете эти события?

С момента начала неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины ЕС неустанно работает над изоляцией России и ограничением способности Кремля финансировать эту жестокую войну. Именно поэтому Евросоюз принял 11 пакетов санкций против России, что показывает единство Евросоюза в этом важном вопросе. Мы ожидаем, что наши страны-партнеры, и в особенности те, кто стремится к вступлению, присоединятся к нашим внешнеполитическим решениям. Мы очень сожалеем о решениях правительства относительно восстановления воздушного сообщения с Россией и въезда на территорию Грузии лиц, находящихся под санкциями.

Эти решения противоречат политике ЕС и международным усилиям по изоляции России на международном уровне из-за ее незаконной войны и зверств в Украине.

По вашему мнению, насколько недавнее решение об установлении стратегического партнерства между Грузией и Китаем соответствует стремлению Грузии к более тесной интеграции с Евросоюзом, в том числе в экономической сфере?

Мы принимаем во внимание новообразованное стратегическое партнерство между Грузией и Китаем. Установление более глубоких связей с зарубежными партнерами является прерогативой страны. Мы ожидаем, что Грузия как страна, стремящаяся к членству в ЕС, обеспечит соответствие всех аспектов своего стратегического сотрудничества правилам и политике ЕС и своим обязательствам на пути в ЕС. Необходимо, чтобы страны, желающие вступить в ЕС, постепенно привели свою внешнюю политику и политику безопасности в соответствие с ЕС.

ЕС остается крупнейшим донором Грузии. Только за последние два года в рамках экономического и инвестиционного плана мы мобилизовали инвестиций примерно на 1,2 миллиарда евро. В ближайшее время мы хотим ускорить реализацию флагманских инициатив экономического и инвестиционного плана и сосредоточимся на флагманских проектах, направленных на соединение через Черное море, таких как проекты, связанные с Черноморским подводным электрическим кабелем и Черноморским Интернет-кабелем. Эти проекты важны для улучшения связей и торговых потоков между ЕС и Южным Кавказом и Центральной Азией. Мы хотим, чтобы Грузия заняла ведущее место в реализации этих инициатив, потому что главным элементом экономического и инвестиционного плана является ответственность и вовлечение наших стран-партнеров.

Многие в Грузии опасаются, что Евросоюз может устать от продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, учитывая, что Россия будет использовать все средства и не откажется от того, что она до сих пор называет своей «сферой влияния». Что является вашим посланием этим людям?

В XXI веке нет места «сферам влияния». Каждая страна имеет право сама решать, какое будущее у нее будет и по какому пути она хочет идти. Россия этого не признает и прибегает к шантажу и агрессии; У него все еще сохраняется неоимпериалистическое стремление доминировать в соседних странах. Мы не свыкнемся с таким поведением и незаконными действиями России. На карту поставлено уважение Устава ООН и всего международного порядка, в котором должно преобладать верховенство закона, а не верховенство сильного. Я не вижу никаких признаков усталости Европы. Мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Война против Украины, с одной стороны, открыла новые возможности для стран региона, а с другой – обострила проблемы, связанные с безопасностью. Каково долгосрочное видение ЕС для уязвимых стран региона и какие факторы, по вашему мнению, повлияют на это видение?

Война является мощным катализатором перемен; Политика ЕС в восточном соседстве не является исключением. В ответ на вторжение России в Украину ЕС начал поддерживать Украину в беспрецедентных масштабах, включая поставки тяжелого вооружения. Эти решения являются революционными.

Мы также укрепили сотрудничество со всеми странами региона, в том числе с Грузией, в сфере безопасности и обороны. Например, ЕС помог Грузии укрепить свои силы обороны через Европейский фонд мира. Первую партию нелетальной военной техники Силы обороны Грузии получили в апреле, и с тех пор продолжаем поставки. Это оснащение жизненно важно для быстрого реагирования и спасения жизней в кризисных ситуациях. В рамках Европейского фонда мира для Грузии выделено 62 миллиона евро.

Точно так же, как мы сегодня поддерживаем Украину, мы также поддерживаем Грузию и будем продолжать поддерживать ее в вопросах поддержки суверенитета и территориальной целостности. Как я уже упоминал, мой визит приурочен к 15-летию создания Миссии наблюдателей ЕС, которая играет решающую роль в поддержке прочного мира и разрешении конфликтов.

Но я знаю, что мы можем сделать больше. ЕС должен быть в состоянии действовать быстро, чтобы предотвратить негативные события и способствовать позитивным изменениям в регионе, а также выделять больше человеческих и финансовых ресурсов в обоих направлениях. Все это служит интересам нашей безопасности и ускорит нашу трансформацию в более последовательного и надежного игрока во внешней политике.

Учитывая расширение ЕС, политика Восточного партнёрства (ВП) должна справиться с вызовом, как достичь инклюзивности перед лицом больших различий между государствами. Одним из возможных путей продвижения вперед является сохранение и укрепление многостороннего измерения, в том числе неправительственного, посредством большей адаптации двусторонней вовлеченности. Ответственность и участие самих стран-партнеров будут главным фактором.

Конечной целью является безопасность, демократия и процветание – не только для Украины, но и для всего региона и за его пределами – которые защитят это пространство от агрессивной политики России на долгие годы вперед.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)