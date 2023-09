Еврокомиссар Оливер Варей: «сейчас важна каждая минута»

Европейский комиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей, говоря о перспективах Грузии на получение статуса страны-кандидата в члены ЕС, заявил, что Европейский совет очень четко определил условия, которые необходимо выполнить, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Он выразил надежду, что «Грузия выполнит условия, чтобы Еврокомиссия смогла выступить с положительным предложением о предоставлении стране статуса кандидата». Он также подчеркнул, что на данном этапе правительство выполнило только 3 из 12 приоритетов.

По словам Вархея, «сейчас важна каждая минута, поскольку мы хотим представить доклад уже в октябре. Поэтому я очень надеюсь, что Грузия будет там».

Еврокомиссар подчеркнул ответственность властей за реализацию стремлений Грузии и добавил: «мы видим, что грузинский народ хочет вступить в Евросоюз и хочет стать страной-кандидатом. Поэтому мы надеемся, что правительство сможет выполнить условия, чтобы мы могли сделать следующий шаг».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)