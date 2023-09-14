Европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Оливер Вархей, Фото: europearl.europa.eu
Новости

Еврокомиссар Оливер Варей: «сейчас важна каждая минута»

Civil.ge Send an email 14/09/2023 - 13:02
9 1 minute read

Европейский комиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей, говоря о перспективах Грузии на получение статуса страны-кандидата в члены ЕС, заявил, что Европейский совет очень четко определил условия, которые необходимо выполнить, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Он выразил надежду, что «Грузия выполнит условия, чтобы Еврокомиссия смогла выступить с положительным предложением о предоставлении стране статуса кандидата». Он также подчеркнул, что на данном этапе правительство выполнило только 3 из 12 приоритетов.

По словам Вархея, «сейчас важна каждая минута, поскольку мы хотим представить доклад уже в октябре. Поэтому я очень надеюсь, что Грузия будет там».

Еврокомиссар подчеркнул ответственность властей за реализацию стремлений Грузии и добавил: «мы видим, что грузинский народ хочет вступить в Евросоюз и хочет стать страной-кандидатом. Поэтому мы надеемся, что правительство сможет выполнить условия, чтобы мы могли сделать следующий шаг».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 14/09/2023 - 13:02
9 1 minute read

მსგავსი/Related

Суд оправдал 11 человек, задержанных на акции против приезда дочери Лаврова в Грузию

13/09/2023 - 15:02

НБГ снизил ставку рефинансирования с 10,25% до 10%

13/09/2023 - 14:53

В Эргнети состоялось 114-е заседание МПРИ

13/09/2023 - 14:35

Служба статистики: внешняя торговля Грузии за январь-август выросла на 16,8%

13/09/2023 - 13:21
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button