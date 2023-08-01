Оценка реформ в Грузии: состояние выполнения 12 условий ЕС

Девять общественных организаций под руководством Фонда «Открытое общество» оценили уровень выполнения властями Грузии 12 условий, определенных для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС. По оценке организации, в данный период полностью выполнено одно условие (проактивно учитывать решение ЕСПЧ); Два условия выполнены в большей степени (борьба с организованной преступностью и гендерное равенство и насилие в отношении женщин); Семь условий выполнены частично (избирательные и институциональные реформы, независимая судебная система, меры по борьбе с коррупцией, СМИ, уязвимые группы, вовлеченность гражданского общества, независимый народный защитник), а два условия ЕС (деолигархизация и деполяризация) еще предстоит выполнить.

Вышеупомянутые организации регулярно оценивают прогресс, достигнутый Грузией. Их пятый оценочный документ – статус-метр отражает текущую ситуацию в период с 20 июня по 1 августа 2023 года и оценивает шаги, которые должна предпринять власть, чтобы Грузия получила статус кандидата.

Что касается выполнения условий, в отчетном периоде наблюдается незначительный прогресс в сфере независимых СМИ и вовлеченности гражданского общества в процесс принятия решений. В первом контексте президент помиловал бывшего руководителя телекомпании «Мтавари архи» Нику Гварамия, а со второй стороны, в процессе разработки ряда законопроектов правительство учитывало определенные рекомендации гражданского общества.

Евросоюз, предположительно, примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата до конца года.

В документе собраны оценки следующих организаций: Фонд «Открытое общество», Институт исследования демократии, Судебный страж, Демократическая инициатива Грузии, Фонд исследования стратегии и международных отношений Грузии, Центр мониторинга управления, Ассоциация реформ Грузии, Партнерство за права человека, Сапари.

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