Европейские партнёры отреагировали на объявление о процедуре импичмента президента Грузии

За заявлением председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что «Грузинская мечта» приняла решение инициировать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, последовала реакция европейских партнеров. Правящая команда приняла такое решение после того, как президент Зурабишвили, несмотря на отказ правительства, запланировала ряд международных визитов для содействия получению Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

Депутат Европарламента Мириам Лексман оценивает решение «Грузинской мечты», как абсурдный шаг. ««Грузинская мечта» еще раз показывает, что она не заинтересована ни в снижении политической поляризации, ни в европейском будущем Грузии», – написала депутат Европарламента.

«Я шокирована планами импичмента президента Саломе Зурабишвили», – пишет еще один депутат Европарламента Маркета Грегорова в Twitter. По ее словам, если «Грузинская мечта» хочет получить статус кандидата, она должна приветствовать эти переговоры и не бояться их результатов.

Депутат Европарламента Тийс Ройтен заявил, что решение «Грузинской мечты» «смехотворно и в то же время печально». «Правительство обвиняет президента в нарушении Конституции, потому что она хочет работать над европейским будущим страны, которое отражено в… Конституции!» – заявляет он.

««Грузинская мечта» угрожает европейской мечте грузинского народа. Выражаю свою солидарность с президентом государства Саломе Зурабишвили, настоящим европейским лидером», – написал в Twitter председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот. Рот добавил, что получению Грузией статуса кандидата угрожает не президент, а попытка ее импичмента и «Орбанизация Грузии» со стороны «Грузинской мечты»».

