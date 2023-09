Перед визитом в Грузию Боррель выступает за определение сроков расширения

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал инициативу президента Европейского совета Шарля Мишеля об установлении сроков расширения Евросоюза. Выступая в рамках неформальной встречи министров иностранных дел блока в Испании, Боррель заявил, что для того, чтобы придать импульс политическому процессу, необходимо зафиксировать политическую цель и горизонт.

Он также заявил, что такие сроки позволят ЕС быть готовым к расширению, в которое могут войти еще десять потенциальных членов ЕС. Боррель подчеркнул, что конфликт в Украине ускорил расширение ЕС, но добавил, что это по-прежнему процесс, основанный на заслугах.

Визит верховного представителя ЕС в Грузию запланирован на 7-8 сентября. Согласно пресс-релизу Службы внешних связей ЕС, в рамках визита Борреля будет обсуждаться прогресс Грузии на пути европейской интеграции, а также состоится обмен мнениями по более широким внешнеполитическим и региональным вопросам.

В рамках визита Боррель встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Илией Дарчиашвили. Также планируется проведение совместной пресс-конференции с премьер-министром. Боррель также встретится с представителями политических партий и гражданского общества.

В рамках визита будет отмечено 15-летие Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС), где будет подчеркнута приверженность ЕС обеспечению безопасности Грузии и мирному урегулированию конфликта. Верховный представитель ЕС примет участие в мероприятиях, организованных МНЕС вдоль линии оккупации.

