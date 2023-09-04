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НПО: попытка импичмента президенту – это атака на стремление Грузии в ЕС

Civil.ge Send an email 04/09/2023 - 18:32
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Местные неправительственные организации призвали власти Грузии прекратить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявив, что это атака на стремление страны вступить в Европейский союз.

«Инициирование импичмента президента из-за того, что она убеждает лидеров ЕС в необходимости получения Грузией статуса кандидата, является прямой атакой на Евросоюз, что также отметили наши европейские партнеры», – говорится в совместном заявлении.

По заявлению организаций, статья 78 Конституции Грузии обязывает как президента, так и правительство принять все меры для обеспечения интеграции в Евросоюз. «Вызывает тревогу то, что правительство не только игнорирует свои обязательства, но и препятствует президенту Грузии – конституционному органу – реализовать наш исторический выбор», – говорится в заявлении.

Организации напомнили правительству Грузии о непоколебимой воле грузинского народа к интеграции в ЕС и призвали его «прекратить наносить ущерб процессу европейской интеграции путем импичмента президенту».

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Civil.ge Send an email 04/09/2023 - 18:32
6 1 minute read

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